Sverige
Burkar med Nutella. Nutella är ett pålägg av choklad och hasselnötter. Foto: 8 Sidor
Nutella måste hällas ut
Över två tusen burkar
med Nutella måste slängas
i staden Malmö.
Det säger myndigheten
Miljöförvaltningen.
Burkarna blev hittade
förra sommaren
när experter på myndigheten
kontrollerade ett företag
som säljer godis.
Företaget hade inget
kvitto eller bevis på
varifrån burkarna kom.
Då får de inte säljas i Sverige.
Men det har blivit problem.
Reglerna säger att nutellan
först måste hällas ut ur burkarna
innan den förstörs.
Men myndigheten vet inte
hur det ska gå till
eller vem som ska hälla ut burkarna.
De har själva inte möjlighet att göra det.
Det är 2 260 burkar.
Nu vill myndigheten i Malmö
att regeringen undersöker
om det går att ändra i reglerna.
De vill inte behöva
hälla ut nutellan ur burkarna
innan de förstör den.
Under tiden står burkarna
med Nutella kvar på företaget.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
26 september 2025
Jag tycker att det är slöseri.
Varför gav de inte bara nutellan till mig, jag kunde ha ätit upp den istället 🙁
De skulle ha tagit det där kvittot 😭
Tycker att det är slöseri, säkert inte farligt att äta.
