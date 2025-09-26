Nutella måste hällas ut

Över två tusen burkar

med Nutella måste slängas

i staden Malmö.

Det säger myndigheten

Miljöförvaltningen.

Burkarna blev hittade

förra sommaren

när experter på myndigheten

kontrollerade ett företag

som säljer godis.

Företaget hade inget

kvitto eller bevis på

varifrån burkarna kom.

Då får de inte säljas i Sverige.

Men det har blivit problem.

Reglerna säger att nutellan

först måste hällas ut ur burkarna

innan den förstörs.

Men myndigheten vet inte

hur det ska gå till

eller vem som ska hälla ut burkarna.

De har själva inte möjlighet att göra det.

Det är 2 260 burkar.

Nu vill myndigheten i Malmö

att regeringen undersöker

om det går att ändra i reglerna.

De vill inte behöva

hälla ut nutellan ur burkarna

innan de förstör den.

Under tiden står burkarna

med Nutella kvar på företaget.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR