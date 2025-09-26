Sverige

Burkar med nutella.

Burkar med Nutella. Nutella är ett pålägg av choklad och hasselnötter. Foto: 8 Sidor

Nutella måste hällas ut

Över två tusen burkar
med Nutella måste slängas
i staden Malmö.
Det säger myndigheten
Miljöförvaltningen.

Burkarna blev hittade
förra sommaren
när experter på myndigheten
kontrollerade ett företag
som säljer godis.

Företaget hade inget
kvitto eller bevis på
varifrån burkarna kom.
Då får de inte säljas i Sverige.

Men det har blivit problem.
Reglerna säger att nutellan
först måste hällas ut ur burkarna
innan den förstörs.

Men myndigheten vet inte
hur det ska gå till
eller vem som ska hälla ut burkarna.
De har själva inte möjlighet att göra det.
Det är 2 260 burkar.

Nu vill myndigheten i Malmö
att regeringen undersöker
om det går att ändra i reglerna.
De vill inte behöva
hälla ut nutellan ur burkarna
innan de förstör den.

Under tiden står burkarna
med Nutella kvar på företaget.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

26 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
44 kommentarer
  1. slayyy skriver:
    26 september, 2025 kl. 10:59

    inte nutellan den är ju så jäkla god:(

    Svara
  2. bob skriver:
    26 september, 2025 kl. 11:04

    mobare

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    26 september, 2025 kl. 11:06

    Det är dum!!!

    Svara
  4. bob 2 skriver:
    26 september, 2025 kl. 11:06

    varför nutella det är jo det goodaste ever vi måste protostera

    Svara
  5. Främling i rymden 22 skriver:
    26 september, 2025 kl. 11:21

    Jag tycker att det är slöseri.

    Svara
  6. MatteLatte skriver:
    26 september, 2025 kl. 11:51

    Varför gav de inte bara nutellan till mig, jag kunde ha ätit upp den istället 🙁

    Svara
  7. F skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:25

    Bra. Nu kanske barn äter nyttigare saker

    Svara
  8. lob skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:26

    E de inte brist på kakao. varför gör dom de???😭

    Svara
  9. Chloe skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:28

    Vet de inte att kakao är jättedyrt!?

    Svara
  10. leonel skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:31

    lol lol lol lol lol lol lol leo

    Svara
  11. bigback skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:38

    varför :(:(:(:(:(:(:(:(

    Svara
  12. divaa skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:53

    NUTTELAAAAAAAAAAAAA

    Svara
  13. diva 2 skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:56

    nutella:(((((( VARFÖR INTE NÅGOT ANNAT:((((((((sad life)😭😭😭😭

    Svara
  14. divaaaaaaaaaaaaaaaa skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:57

    NUTELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    Svara
  15. IDK skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:57

    De skulle ha tagit det där kvittot 😭

    Svara
  16. Bb skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:06

    Tycker att det är slöseri, säkert inte farligt att äta.

    Svara
  17. 67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:21

    neeeeeeeeej inte min kompis han kallar sig nutella

    Svara
  18. sigma skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:24

    8 sidor är inte sigma

    Svara
  19. sigma skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:26

    ojojoj fortniteballs67 är tagen av 8 sidor

    Svara
  20. evil anton panton skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:26

    jävla idioter tog bort min komentar dö idioter

    Svara
  21. 67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:27

    omg evil anton är tillbaka

    Svara
  22. jag älskar bajsa skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:29

    jag ska bajsa på er alla

    Svara
  23. senapmedoreo skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:30

    turbo shitter

    Svara
  24. fortniteballs67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:30

    HEJ

    Svara
  25. pls no skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:31

    pls bajsa inte på mig

    Svara
  26. Bb skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:31

    Evil Anton du behöver uppfostras lite bättre. Idiot kan du vara själv !!! Dig borde 8 sidor blockera, tills du har lärt dig hyfs.

    Svara
  27. sigma skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:31

    omg fortnite balls67 är tillbaka

    Svara
  28. jagtycka bajs skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:32

    kan fo nutshella?

    Svara
  29. fortniteballs67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:33

    IM CHARGING UP MY RACESIM

    Svara
  30. bb är inte sigma skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:33

    sluta hatta på folk har inte någon uppfostrat dig bb ditt n ord du är säkert en 40årig man på toa

    Svara
  31. fortniteballs67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:34

    JAG ÄR INTE FLUFFING 40

    Svara
  32. penis slickaren 2000 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:34

    vet ej vem du e men real

    Svara
  33. fortniteballs67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:35

    TROR DU ATT EN FORTOÅRING SKULLE DÖPA SIG TILL FORTNITEBALLS67

    Svara
  34. fortniteballs67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:36

    BB DU ÄR EN LITEN RACKAR BAJSARE

    Svara
  35. bb är inte sigma 6767 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:36

    inte dig utan bb

    Svara
  36. fortniteballs67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:37

    bb är ett n ord

    Svara
  37. eatmyass👌😮😮😮 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:38

    varför är halva mitt klass här 💔

    Svara
  38. 676767 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:39

    varför inte

    Svara
  39. penis slickaren 2001 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:39

    snälla eat my ass 🤤🤤🤤🤤🤤

    Svara
  40. japp jag är inte gay skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:40

    ok kom till mig

    Svara
  41. fortniteballs67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:40

    DET ÄR EN KOPIA SOM TOG MITT NAMN EN TILL FORTNITE BALLS JAG SKREV RACKARE BAJSARE

    Svara
  42. fortniteballs67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:41

    VAR ÄR NI KLASSKAMRATER?

    Svara
  43. 67 skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:41

    i klassrumet

    Svara
  44. Bajskorv skriver:
    26 september, 2025 kl. 13:46

    Jättebra

    Svara
