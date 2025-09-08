Sverige

    Väg 90 mellan Kramfors och Bollstabruk har rasat efter kraftiga regn. Foton: Mats Andersson/TT

    Under vägen har det blivit ett stort hål.

    Väg 786 mot Höga Kustens flygplats svämmade över av allt regn.

Vägar rasade efter regn

Ett oväder med mycket regn
har förstört många vägar
och spår för tåg
i Västernorrlands län.

Regnet kom i söndags.
På kort tid regnade det
ungefär 100 millimeter.
Det är väldigt mycket.

Vägar spolades bort
och två tåg spårade ur.
Ett av tågen var lastat
med timmer och ett med
ämnet litium som är till
batterier och ammunition.

En person fick åka till sjukhus
efter en olycka i Härnösand
på grund av en trasig väg.

Städerna som har fått det
svårast efter regnet
är Härnösand, Kramfors,
Sollefteå och Örnsköldsvik.

I Kramfors är flera
bussar stoppade,
bussar som kör barn till skolan.
Bussarna kan inte
ta sig fram i dag, måndag.

Trafiken för tåg mellan
Sundsvall och Umeå
är också stoppad.

Myndigheten Trafikverket
säger att det kan ta
flera veckor innan de
har ordnat problemen.

Myndigheten är också orolig för
att fler vägar kommer rasa.
Allt vatten har inte
sjunkit undan än.

Inte förrän vattnet
är borta kan myndigheten
se om det finns fler
skador på vägarna.

8 SIDOR/TT

8 september 2025

3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 september, 2025 kl. 10:11

    OMG! Det börjar inte bra min vecka med sådana nyheterna!!!

    Svara
  2. V skriver:
    8 september, 2025 kl. 10:15

    Så är det med naturkatastrofer

    Svara
  3. Sofia skriver:
    8 september, 2025 kl. 10:49

    Och då har hösten bara börjat, vi får räkna med mer regn och översvämningar. Det finns stor kraft i vatten och infrastuktur är för det mesta gammal.

    Svara
