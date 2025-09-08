Vägar rasade efter regn

Ett oväder med mycket regn

har förstört många vägar

och spår för tåg

i Västernorrlands län.

Regnet kom i söndags.

På kort tid regnade det

ungefär 100 millimeter.

Det är väldigt mycket.

Vägar spolades bort

och två tåg spårade ur.

Ett av tågen var lastat

med timmer och ett med

ämnet litium som är till

batterier och ammunition.

En person fick åka till sjukhus

efter en olycka i Härnösand

på grund av en trasig väg.

Städerna som har fått det

svårast efter regnet

är Härnösand, Kramfors,

Sollefteå och Örnsköldsvik.

I Kramfors är flera

bussar stoppade,

bussar som kör barn till skolan.

Bussarna kan inte

ta sig fram i dag, måndag.

Trafiken för tåg mellan

Sundsvall och Umeå

är också stoppad.

Myndigheten Trafikverket

säger att det kan ta

flera veckor innan de

har ordnat problemen.

Myndigheten är också orolig för

att fler vägar kommer rasa.

Allt vatten har inte

sjunkit undan än.

Inte förrän vattnet

är borta kan myndigheten

se om det finns fler

skador på vägarna.

