Tågen kör igen

Nyligen var det
ett stort oväder
med regn i området
Västernorrland.

Vägar blev förstörda,
spår där tågen kör
gick sönder
och flera tåg spårade ur.
Efter det har tågen
inte kunnat köra
i Västernorrland.

Nu är det lagat och städat.
Tågen kan köra igen
mellan städerna
Örnsköldsvik
och Härnösand
i Västernorrland.

Men nu i början
kommer det att köra
färre tåg än vanligt.

16 september 2025

  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 september, 2025 kl. 09:29

    HÄRLIGT!!!🙂

  2. v skriver:
    16 september, 2025 kl. 12:05

    super .

  3. Blanche skriver:
    16 september, 2025 kl. 15:35

    Vem saboterar tågtrafiken? Vem?

