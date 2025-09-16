Tågen kör igen

Nyligen var det

ett stort oväder

med regn i området

Västernorrland.

Vägar blev förstörda,

spår där tågen kör

gick sönder

och flera tåg spårade ur.

Efter det har tågen

inte kunnat köra

i Västernorrland.

Nu är det lagat och städat.

Tågen kan köra igen

mellan städerna

Örnsköldsvik

och Härnösand

i Västernorrland.

Men nu i början

kommer det att köra

färre tåg än vanligt.

8 SIDOR/TT