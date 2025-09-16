Sverige
Stationen i Örnsköldsvik. Foto: TT
Ett tåg som spårade ur i ovädret. Foto: TT
Tågen kör igen
Nyligen var det
ett stort oväder
med regn i området
Västernorrland.
Vägar blev förstörda,
spår där tågen kör
gick sönder
och flera tåg spårade ur.
Efter det har tågen
inte kunnat köra
i Västernorrland.
Nu är det lagat och städat.
Tågen kan köra igen
mellan städerna
Örnsköldsvik
och Härnösand
i Västernorrland.
Men nu i början
kommer det att köra
färre tåg än vanligt.
8 SIDOR/TT
16 september 2025
HÄRLIGT!!!🙂
super .
Vem saboterar tågtrafiken? Vem?