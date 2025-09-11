Vägen till skolan försvann

Marcus Lindgren

bor i byn Degersjö

i Västernorrland.

Han har fru och tre barn.

Utanför hans hus

går vägen till barnens skola.

Men efter regnet i söndags

finns den inte kvar.

– Vägen var förstörd.

Det forsade vatten,

åskade och mullrade.

Det säger Marcus Lindgren.

Barnen brukar ha

sju kilometer till skolan.

Nu måste de åka en annan väg.

Då blir det sju mil till skolan.

Barnen får åka taxi

för att komma fram.

Allt regn i Västernorrland

gjorde att det blev

stora översvämningar.

Marken rasade.

Vägar gick sönder

och tåg spårade ur.

Experter säger

att det kan ta lång tid

att laga allt som är förstört.

Myndigheten SMHI

varnade med sin gula färg

innan ovädret.

Gul är den lägsta varningen.

Orange är i mitten

och röd är högst.

Nu ska SMHI undersöka

om det var rätt

att varna med gult.

– Vi ska kontrollera det

extra noga eftersom skadorna

av ovädret har blivit så stora.

Det säger Magnus Nilsson Sangrud

som är expert på SMHI.

I dag, torsdag, kan det

komma ännu mer regn

i Västernorrland.

SMHI har en gul varning för det.

