Marcus Lindgren och vägen utanför hans hus. Foto: Marcus Lindgren
Vägen till skolan försvann
Marcus Lindgren
bor i byn Degersjö
i Västernorrland.
Han har fru och tre barn.
Utanför hans hus
går vägen till barnens skola.
Men efter regnet i söndags
finns den inte kvar.
– Vägen var förstörd.
Det forsade vatten,
åskade och mullrade.
Det säger Marcus Lindgren.
Barnen brukar ha
sju kilometer till skolan.
Nu måste de åka en annan väg.
Då blir det sju mil till skolan.
Barnen får åka taxi
för att komma fram.
Allt regn i Västernorrland
gjorde att det blev
stora översvämningar.
Marken rasade.
Vägar gick sönder
och tåg spårade ur.
Experter säger
att det kan ta lång tid
att laga allt som är förstört.
Myndigheten SMHI
varnade med sin gula färg
innan ovädret.
Gul är den lägsta varningen.
Orange är i mitten
och röd är högst.
Nu ska SMHI undersöka
om det var rätt
att varna med gult.
– Vi ska kontrollera det
extra noga eftersom skadorna
av ovädret har blivit så stora.
Det säger Magnus Nilsson Sangrud
som är expert på SMHI.
I dag, torsdag, kan det
komma ännu mer regn
i Västernorrland.
SMHI har en gul varning för det.
8 SIDOR/TT
11 september 2025
På min karta har jag ångermanland! Är det samma landskap???