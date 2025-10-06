Dags för Nobels priser

Varje dag den här veckan

får vi veta vilka som får

årets Nobelpriser.

Det är fem olika priser.

Ett pris presenteras varje dag.

Det är också ett sjätte pris,

ekonomipriset, som delas ut

av Riksbanken.

Det priset får vi veta nästa måndag,

den 13 oktober.

Det kan vara en person

eller flera personer

som får dela på priserna.

Själva priset delas ut

den 10 december på Nobeldagen.

Det första priset som presenteras

på måndag är priset

i fysiologi eller medicin.

De priser som flest talar om

är priset i litteratur

och fredspriset.

De priserna får vi veta

på torsdag och fredag.

Du kan se presentationerna

av priserna på SVT Play

eller på Nobelprisets sajt

www.nobelprize.org.

8 SIDOR