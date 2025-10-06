Sverige

Kungen delar ut pris till en man. Finklädda står runt och ser glada ut.

Förra årets pris i kemi gick till forskaren John Jumper. Nu ska en ny forskare få priset. Foto: Henrik Montgomery/TT

Dags för Nobels priser

Varje dag den här veckan
får vi veta vilka som får
årets Nobelpriser.
Det är fem olika priser.
Ett pris presenteras varje dag.

Det är också ett sjätte pris,
ekonomipriset, som delas ut
av Riksbanken.
Det priset får vi veta nästa måndag,
den 13 oktober.

Det kan vara en person
eller flera personer
som får dela på priserna.

Själva priset delas ut
den 10 december på Nobeldagen.

Det första priset som presenteras
på måndag är priset
i fysiologi eller medicin.

De priser som flest talar om
är priset i litteratur
och fredspriset.
De priserna får vi veta
på torsdag och fredag.

Du kan se presentationerna
av priserna på SVT Play
eller på Nobelprisets sajt
www.nobelprize.org.

8 SIDOR

Då presenteras priserna

  • Måndagen den 6 oktober
    klockan 11.30
    presenteras Nobels pris i
    fysiologi eller medicin.
  • Tisdagen den 7 oktober
    klockan 11.45
    presenteras Nobels pris i fysik.
  • Onsdagen den 8 oktober
    klockan 11.45
    presenteras Nobels pris i kemi.
  • Torsdagen den 9 oktober
    klockan 13.00
    presenteras Nobels pris i litteratur.
  • Fredagen den 10 oktober
    klockan 11.00
    presenteras Nobels fredspris.
  • Måndagen den 13 oktober
    ungefär klockan 11.45
    presenterar Riksbanken
    priset i ekonomi.

6 oktober 2025

5 kommentarer
  1. hawk skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 10:13

    NEJ

    Svara
  2. Fabian skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 11:07

    Det är jättefint pris, det är många priser.

    Svara
  3. ANOMYM skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 13:32

    DET VAR JÄTTE ROLIGT FÖR DEN 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳❤

    Svara
  4. hi skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 13:34

    🥳🥳🥳🥳🥳🥳

    Svara
  5. lunatippen skriver:
    6 oktober, 2025 kl. 14:30

    oj oj

    Svara
