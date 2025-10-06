De får Nobelpris i medicin

Nu är det klart

vilka som får årets

Nobelpris i medicin.

Det är tre forskare,

Mary E Brunkow,

Fred Ramsdell

och Shimon Sakaguchi.

De får pris för sin forskning

om kroppens immunförsvar.

Immunförsvaret kämpar

för att skydda kroppen

från virus, bakterier

och annat.

De tre forskarna får pris

för att de upptäckt

en sorts celler, T-celler

som jobbar som vakter i kroppen.

De ser till att kroppens försvar

inte attackerar den egna kroppen.

Deras forskning har

hjälpt annan forskning

om bland annat cancer.

