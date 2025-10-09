En till misstänkt efter skjutning

Poliserna misstänker en till

person efter helgens

skjutning i Gävle.

Poliserna tror att personen kan

ha hjälpt till med skjutningen.

Personen ska vara över 15 år.

Åklagaren som leder undersökningen

vill inte säga mer än så.

Han vill prata med personen först.

Sex unga personer

blev skadade i skjutningen.

De träffades av skott i benen.

Poliserna har sedan tidigare

tagit fast en pojke.

Han var 13 år

då skjutningen hände.

Han har nu fyllt 14 år.

Socialtjänsten hade bestämt

samma dag att myndigheterna

skulle ta hand om pojken.

Fyra timmar senare

hände skjutningen.

Poliserna har sagt att de

som blev skjutna inte var

de personerna som

den misstänkta skytten

hade tänkt skjuta.

Poliserna tror också

att skjutningen har med gäng

med brottslingar att göra.

