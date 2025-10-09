Sverige
Poliser söker efter bevis i området där sex personer skadades i en skjutning natten till lördag. Foto: Jonas Ekströmer/TT
En till misstänkt efter skjutning
Poliserna misstänker en till
person efter helgens
skjutning i Gävle.
Poliserna tror att personen kan
ha hjälpt till med skjutningen.
Personen ska vara över 15 år.
Åklagaren som leder undersökningen
vill inte säga mer än så.
Han vill prata med personen först.
Sex unga personer
blev skadade i skjutningen.
De träffades av skott i benen.
Poliserna har sedan tidigare
tagit fast en pojke.
Han var 13 år
då skjutningen hände.
Han har nu fyllt 14 år.
Socialtjänsten hade bestämt
samma dag att myndigheterna
skulle ta hand om pojken.
Fyra timmar senare
hände skjutningen.
Poliserna har sagt att de
som blev skjutna inte var
de personerna som
den misstänkta skytten
hade tänkt skjuta.
Poliserna tror också
att skjutningen har med gäng
med brottslingar att göra.
8 SIDOR/TT
9 oktober 2025
JA
lås in och släpp aldrig ut.