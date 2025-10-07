Fel personer blev skjutna

Natten mellan fredag

och lördag var det

en skjutning i Gävle.

Sex unga personer

blev skadade.

De träffades av

skott i benen.

Poliserna säger

att skjutningen har

med gäng med brottslingar

att göra.

Men de tror att skytten

sköt fel personer.

Ingen av dem ska ha

med gäng att göra.

Poliserna har tagit

fast en 14-årig pojke.

Han är misstänkt

för försök till mord

och brott med vapen.

Poliserna undersöker

nu vad som hänt.

Samtidigt har det kommit

kritik efter skjutningen.

SVT och tidningen Expressen

berättar att pojkens

föräldrar hade larmat

polis och socialtjänst

före brottet.

Föräldrarna trodde att pojken

planerade att göra ett brott.

Några timmar senare

hände skjutningen.

– Alla visste att någonting

var på gång.

Men de lyckades inte

stoppa pojken.

Det säger journalisten

Diamant Salihu i SVT.

8 SIDOR/TT