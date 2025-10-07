Sverige

Några poliser undersöker saker på en gågata.

Poliser i Gävle undersöker platsen där skjutningen hände. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Fel personer blev skjutna

Natten mellan fredag
och lördag var det
en skjutning i Gävle.

Sex unga personer
blev skadade.
De träffades av
skott i benen.

Poliserna säger
att skjutningen har
med gäng med brottslingar
att göra.

Men de tror att skytten
sköt fel personer.
Ingen av dem ska ha
med gäng att göra.

Poliserna har tagit
fast en 14-årig pojke.
Han är misstänkt
för försök till mord
och brott med vapen.

Poliserna undersöker
nu vad som hänt.

Samtidigt har det kommit
kritik efter skjutningen.

SVT och tidningen Expressen
berättar att pojkens
föräldrar hade larmat
polis och socialtjänst
före brottet.

Föräldrarna trodde att pojken
planerade att göra ett brott.
Några timmar senare
hände skjutningen.

– Alla visste att någonting
var på gång.
Men de lyckades inte
stoppa pojken.

Det säger journalisten
Diamant Salihu i SVT.

8 SIDOR/TT

7 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
14 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 10:04

    UF!

    Svara
  2. heej skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 10:22

    nej!

    Svara
  3. Gideon vallin skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 10:24

    Döm han till fängelse 😠

    Svara
  4. Jag vill ha ett tryggt samhälle skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 10:39

    Tycker stadsminister ska göra något åt saken. Jag och min familj vill ha ett tryggt samhälle, vi vill inte bli skjutna när vi är på väg till en affär eller på promenad.

    Svara
  5. ... skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 10:41

    Ingen bra uppfostran !!! Föräldrarna har misslyckats totalt.

    Svara
  6. sven skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 11:18

    Nej de är inte så snällt😔

    Svara
  7. Bea skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 12:19

    När man skaffar barn så måste man lära barnen vad som är rätt och vad som är fel. Man ska inte släppa ungarna för vind och våg.barn måste lära sig veta hut.och det är förälrarnas ansvar .

    Svara
  8. Fri EU skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 12:51

    fri Sverige!

    Svara
  9. ads skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 13:20

    😂😂😂😂😂🥳🥳🥳

    Svara
  10. asd skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 13:21

    womp womp

    Svara
  11. otis skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 13:23

    inte snällt😠

    Svara
  12. Lucas skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 13:24

    släng in han i fängelse

    Svara
  13. Randall S C skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 14:57

    Onda barn.

    Svara
  14. . skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 16:20

    såna ska inte vistas i Sverige.

    Svara
