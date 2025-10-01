Sverige
Företaget Senior Material från Kina har en fabrik i Eskilstuna. Foto: Jessica Gow/TT
Viktor Frisk protesterar mot fabriken i Eskilstuna. Foto: Claudio Bresciani/T T
Protester mot fabrik
Ett företag från Kina
som heter Senior Material
har fått ett särskilt tillstånd.
Det ger företaget rätt
att använda ämnet metylenklorid
i sin fabrik i Eskilstuna.
Metylenklorid är mycket farligt.
Det kan ge människor cancer
eller skador på nerverna.
Människor kan dö
om de andas in det.
Ämnet är förbjudet att använda
i Sverige utan tillstånd.
Senior Material får använda
1 280 ton av ämnet
fram till år 2027.
Nu protesterar
många mot fabriken.
Kändisen Victor Frisk
från Eskilstuna är en av dem.
Han har startat en sajt på internet.
Där kan folk skriva om de
håller med om protesten.
Över 120 tusen personer har skrivit.
I dag, onsdag, ska det bli
en protest utanför fabriken.
Det är myndigheten
Kemikalieinspektionen
som har gett företaget
tillstånd att använda
ämnet i fabriken.
Senior Material använder ämnet
för att göra batterier av litium.
Det finns inte något annat sätt
att göra batterierna.
Företaget gör allt de kan
för att arbetarna inte
ska få kontakt med ämnet.
Därför får de tillståndet.
Det säger experter på
Kemikalieinspektionen.
Senior Material har också
fått ett tillstånd för utsläpp
från fabriken.
Folk som bor nära fabriken är oroliga.
De är rädda att utsläppen
ska öka risken för dem
eller deras barn att få cancer.
Men utsläppen från fabriken
är så små att de inte är farliga,
varken för människor eller naturen.
Det skriver Eskilstuna kommun
på sin hemsida.
1 oktober 2025
men man kan inte göra så😔
Men företaget har fått tillstånd, så vems problem är?! Konstigt!
Det är myndigheten Kemikalieinspektionen som har gett tillståndet, därför borde demonstrationen hållas där och inte framför fabriken.
De skulle inte få tillstånd eftersom avfallet kommer att innehålla cancerframkallande ämnen.
Jag är inte utbildad i saken-men en kontroll kanske kan titta på sak!!!
Hejja Viktor Frisk med flera demostranter som förstår vad detta innebär 🫶 Tänk om fler människor vakna,och inte sväljer allt,vore världen bättre ❤️ni är ett stort föredöme 🌟tack fina
De ska tänka på människa och natur, tänka inte bara på pengar… stopp 🤚
men då så blir det lite mer avgaser ändå och om alla tänker så så blir det tillslut mycket😢
Jag anser att Viktor Frisk mest bara pratade utan substans. Fabriken är väl insatt i hur man hanterar metylenklorid, annars skulle inte Senior Material få tillstånd att driva verksamheten