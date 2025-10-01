Protester mot fabrik

Ett företag från Kina

som heter Senior Material

har fått ett särskilt tillstånd.

Det ger företaget rätt

att använda ämnet metylenklorid

i sin fabrik i Eskilstuna.

Metylenklorid är mycket farligt.

Det kan ge människor cancer

eller skador på nerverna.

Människor kan dö

om de andas in det.

Ämnet är förbjudet att använda

i Sverige utan tillstånd.

Senior Material får använda

1 280 ton av ämnet

fram till år 2027.

Nu protesterar

många mot fabriken.

Kändisen Victor Frisk

från Eskilstuna är en av dem.

Han har startat en sajt på internet.

Där kan folk skriva om de

håller med om protesten.

Över 120 tusen personer har skrivit.

I dag, onsdag, ska det bli

en protest utanför fabriken.

Det är myndigheten

Kemikalieinspektionen

som har gett företaget

tillstånd att använda

ämnet i fabriken.

Senior Material använder ämnet

för att göra batterier av litium.

Det finns inte något annat sätt

att göra batterierna.

Företaget gör allt de kan

för att arbetarna inte

ska få kontakt med ämnet.

Därför får de tillståndet.

Det säger experter på

Kemikalieinspektionen.

Senior Material har också

fått ett tillstånd för utsläpp

från fabriken.

Folk som bor nära fabriken är oroliga.

De är rädda att utsläppen

ska öka risken för dem

eller deras barn att få cancer.

Men utsläppen från fabriken

är så små att de inte är farliga,

varken för människor eller naturen.

Det skriver Eskilstuna kommun

på sin hemsida.

