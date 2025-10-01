Sverige

  • WEB_INRIKES

    Företaget Senior Material från Kina har en fabrik i Eskilstuna. Foto: Jessica Gow/TT

  • WEB_INRIKES

    Viktor Frisk protesterar mot fabriken i Eskilstuna. Foto: Claudio Bresciani/T T

Protester mot fabrik

Ett företag från Kina
som heter Senior Material
har fått ett särskilt tillstånd.
Det ger företaget rätt
att använda ämnet metylenklorid
i sin fabrik i Eskilstuna.

Metylenklorid är mycket farligt.
Det kan ge människor cancer
eller skador på nerverna.
Människor kan dö
om de andas in det.
Ämnet är förbjudet att använda
i Sverige utan tillstånd.

Senior Material får använda
1 280 ton av ämnet
fram till år 2027.

Nu protesterar
många mot fabriken.
Kändisen Victor Frisk
från Eskilstuna är en av dem.

Han har startat en sajt på internet.
Där kan folk skriva om de
håller med om protesten.
Över 120 tusen personer har skrivit.

I dag, onsdag, ska det bli
en protest utanför fabriken.

Det är myndigheten
Kemikalieinspektionen
som har gett företaget
tillstånd att använda
ämnet i fabriken.

Senior Material använder ämnet
för att göra batterier av litium.
Det finns inte något annat sätt
att göra batterierna.

Företaget gör allt de kan
för att arbetarna inte
ska få kontakt med ämnet.
Därför får de tillståndet.

Det säger experter på
Kemikalieinspektionen.

Senior Material har också
fått ett tillstånd för utsläpp
från fabriken.

Folk som bor nära fabriken är oroliga.
De är rädda att utsläppen
ska öka risken för dem
eller deras barn att få cancer.

Men utsläppen från fabriken
är så små att de inte är farliga,
varken för människor eller naturen.
Det skriver Eskilstuna kommun
på sin hemsida.

8 SIDOR

1 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. vida skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 09:55

    men man kan inte göra så😔

    Svara
  2. Allé skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 10:06

    Men företaget har fått tillstånd, så vems problem är?! Konstigt!

    Svara
  3. Tänk utanför ramarna skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 10:16

    Det är myndigheten Kemikalieinspektionen som har gett tillståndet, därför borde demonstrationen hållas där och inte framför fabriken.

    Svara
  4. Mariam skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 10:40

    De skulle inte få tillstånd eftersom avfallet kommer att innehålla cancerframkallande ämnen.

    Svara
  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 10:48

    Jag är inte utbildad i saken-men en kontroll kanske kan titta på sak!!!

    Svara
  6. Hallåa skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 11:37

    Hejja Viktor Frisk med flera demostranter som förstår vad detta innebär 🫶 Tänk om fler människor vakna,och inte sväljer allt,vore världen bättre ❤️ni är ett stort föredöme 🌟tack fina

    Svara
  7. Amina skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 11:50

    De ska tänka på människa och natur, tänka inte bara på pengar… stopp 🤚

    Svara
  8. Anonym skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 12:38

    men då så blir det lite mer avgaser ändå och om alla tänker så så blir det tillslut mycket😢

    Svara
  9. abbas aliraqi skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 14:58

    Jag anser att Viktor Frisk mest bara pratade utan substans. Fabriken är väl insatt i hur man hanterar metylenklorid, annars skulle inte Senior Material få tillstånd att driva verksamheten

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar