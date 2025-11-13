Expert om barn och brott

Det har blivit hårdare

straff mot brottslingar

i gäng i Sverige.

Många politiker vill också

att barn som gör

allvarliga brott åt gängen

ska kunna straffas med fängelse.

Men trots hårdare straff

har det inte blivit

färre brottslingar i gäng.

Det säger poliserna.

David Sausdal är forskare

och expert på brott.

Han tycker att det är hemskt

att så många barn i Sverige

gör brott åt gängen.

Han säger att det

tar lång tid att få bort

gängen som gör brott.

Gängen har funnits

så länge i Sverige nu.

Sverige har också många fler barn

som lever i fattiga familjer

än Danmark, till exempel.

Det är också många barn

och ungdomar i Sverige

som inte går i skola eller jobbar.

Skolor i fattiga områden

är inte alltid lika bra

som på andra ställen.

David Sausdal säger

att de här sakerna

också är viktiga att prata om

för att brotten ska minska.

Poliserna säger

att fler måste ta ansvar.

Socialtjänsten måste bli snabbare

på att ta hand om barn

som riskerar att göra brott.

Det tycker David Sausdal är bra.

– Poliserna säger att det

inte räcker med hårda straff

för att få barn att sluta med brott.

Det skulle vara bra om

politikerna lyssnade på det.

Det säger David Sausdal

till nyhetsbyrån TT.

8 SIDOR/TT