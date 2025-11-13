Sverige
David Sausdal är expert på brott. Foto: Johan Nilsson/TT
Expert om barn och brott
Det har blivit hårdare
straff mot brottslingar
i gäng i Sverige.
Många politiker vill också
att barn som gör
allvarliga brott åt gängen
ska kunna straffas med fängelse.
Men trots hårdare straff
har det inte blivit
färre brottslingar i gäng.
Det säger poliserna.
David Sausdal är forskare
och expert på brott.
Han tycker att det är hemskt
att så många barn i Sverige
gör brott åt gängen.
Han säger att det
tar lång tid att få bort
gängen som gör brott.
Gängen har funnits
så länge i Sverige nu.
Sverige har också många fler barn
som lever i fattiga familjer
än Danmark, till exempel.
Det är också många barn
och ungdomar i Sverige
som inte går i skola eller jobbar.
Skolor i fattiga områden
är inte alltid lika bra
som på andra ställen.
David Sausdal säger
att de här sakerna
också är viktiga att prata om
för att brotten ska minska.
Poliserna säger
att fler måste ta ansvar.
Socialtjänsten måste bli snabbare
på att ta hand om barn
som riskerar att göra brott.
Det tycker David Sausdal är bra.
– Poliserna säger att det
inte räcker med hårda straff
för att få barn att sluta med brott.
Det skulle vara bra om
politikerna lyssnade på det.
Det säger David Sausdal
till nyhetsbyrån TT.
8 SIDOR/TT
13 november 2025
Gudegud! Jag växte upp fattig också…vi hade det jättesvårt efter min mors dog! Men jag gjorde inte brott! Som tonåring hade jag väldigt lite…jag rökte inte och drack inte, mobbade ingen…jag köpte bra deodorant och strumpbyxor…UF!🙂
ingen ursäkt för att vara fattig. jag har haft 10 syskon vi var fattiga men lyckliga.
Luisa-en exotisk svensk hur gammal är du?