Sverige

En ambulans vid ett hus.

Poliser och ambulans vid ett hus där det varit en explosion. Foto: Magnus Andersson/TT

Explosioner i Norrköping

Det har hänt två
explosioner i Norrköping.

Den första explosionen
hände under natten till söndag.
Något exploderade vid
ett hus där flera familjer bodde.

En man som var ungefär 70 år
fick åka till sjukhus.
Han ska inte vara allvarligt skadad.

Huset och flera bilar
blev också skadade.

På söndagens kväll hände
en annan explosion
i ett hus med lägenheter.
Ingen verkar ha blivit skadad
vid den explosionen.

Det är inte klart
om händelserna har med
varandra att göra.

Poliserna undersöker brotten.

8 SIDOR/TT

24 november 2025

