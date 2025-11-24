Det har hänt två

explosioner i Norrköping.

Den första explosionen

hände under natten till söndag.

Något exploderade vid

ett hus där flera familjer bodde.

En man som var ungefär 70 år

fick åka till sjukhus.

Han ska inte vara allvarligt skadad.

Huset och flera bilar

blev också skadade.

På söndagens kväll hände

en annan explosion

i ett hus med lägenheter.

Ingen verkar ha blivit skadad

vid den explosionen.

Det är inte klart

om händelserna har med

varandra att göra.

Poliserna undersöker brotten.

