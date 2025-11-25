Sverige
Johan Klinthammar leder organisationen Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Foto: RBU
Svårt att få rätt till hjälp
Det är svårt för många föräldrar
som har barn med
funktionsnedsättningar
att få rätt till hjälp.
Det säger Johan Klinthammar.
Han jobbar för organisationen RBU,
Riksförbundet för rörelsehindrade
barn och ungdomar.
Han säger att det beror på
att kommunerna
måste spara pengar.
Kommunerna tolkar lagen
så hårt de kan.
De säger nej eller
minskar på hjälp, assistans.
Men då bryter kommunerna ofta
mot lagen LSS.
Många föräldrar klagar
på kommunens beslut
till en domstol.
Innan domstolen har tagit beslut
behöver kommunerna ofta
inte ge hjälp till barnet.
– Kommunerna sparar då
massor med pengar under tiden.
Även om barnet vinner i domstol
kan det ha gått över ett år där
kommunen inte behövt ge hjälp.
Det säger Johan Klinthammar
till 8 Sidor.
Han tycker att det är mycket
dåligt att det är så här i Sverige.
– LSS handlar om rättigheter.
Ekonomin i en kommun
ska inte bestämma
om någon ska få hjälp eller inte,
säger Johan Klinthammar.
Lagen kallas LSS
- År 1994 kom lagen LSS.
- LSS står för lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
- LSS ska se till att barn och vuxna
med funktionsnedsättningar
kan leva på ett bra sätt.
- Den som behöver mycket hjälp
ska ha rätt att få en personlig assistent.
- Det är kommunerna
och ibland Försäkringskassan
som bestämmer om hjälpen.
