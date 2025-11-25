Sverige

Han ser allvarlig ut. Bakom honom syns gula löv.

Johan Klinthammar leder organisationen Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Foto: RBU

Svårt att få rätt till hjälp

Det är svårt för många föräldrar
som har barn med
funktionsnedsättningar
att få rätt till hjälp.

Det säger Johan Klinthammar.
Han jobbar för organisationen RBU,
Riksförbundet för rörelsehindrade
barn och ungdomar.

Han säger att det beror på
att kommunerna
måste spara pengar.

Kommunerna tolkar lagen
så hårt de kan.
De säger nej eller
minskar på hjälp, assistans.
Men då bryter kommunerna ofta
mot lagen LSS.

Många föräldrar klagar
på kommunens beslut
till en domstol.
Innan domstolen har tagit beslut
behöver kommunerna ofta
inte ge hjälp till barnet.

– Kommunerna sparar då
massor med pengar under tiden.
Även om barnet vinner i domstol
kan det ha gått över ett år där
kommunen inte behövt ge hjälp.

Det säger Johan Klinthammar
till 8 Sidor.

Han tycker att det är mycket
dåligt att det är så här i Sverige.

– LSS handlar om rättigheter.
Ekonomin i en kommun
ska inte bestämma
om någon ska få hjälp eller inte,
säger Johan Klinthammar.

Politikerna lyssnade på protest

Lagen kallas LSS

  • År 1994 kom lagen LSS.
  • LSS står för lagen om stöd och service
    till vissa funktionshindrade.
  • LSS ska se till att barn och vuxna
    med funktionsnedsättningar
    kan leva på ett bra sätt.
  • Den som behöver mycket hjälp
    ska ha rätt att få en personlig assistent.
  • Det är kommunerna
    och ibland Försäkringskassan
    som bestämmer om hjälpen.

  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    25 november, 2025 kl. 11:10

    Hur kan staten som trycker miljarder förhindra hjälp till sjuka???😔

  2. Von Sparre skriver:
    25 november, 2025 kl. 11:51

    Var är Sveriges regering i detta? Det är ni som ska klubba igenom propositionen i riksdagen,gör ert jobb!!!!📢

  3. Charlie skriver:
    25 november, 2025 kl. 12:49

    Det är tragiskt att när de vill ”spara pengar”, så tar de bort stöd från de som behöver det mest.

  4. B-J Stensrud skriver:
    25 november, 2025 kl. 13:19

    Kan man tvinga en kommun till att betala skadestånd om dom bevisligen spekulerar i att neka hjälp till någon som har rätt till hjälp? 🤔 Kanske det ville få dom att tänka om… 🙄 🤔

  5. Israel skriver:
    25 november, 2025 kl. 17:12

    Varför räcker inte pengarna?
    Var går pengarna nånstans?
    Politikerna snackar om att hjälpa ukrainska regimen ekonomisk mot Rysslan…
    Detta är det värsta tycker jag!!
    Hjälp oss här hemma först innan ni kan skänka miljonerna till kriget!!
    Jag är pappa till en son med cancer och får ingen hjälp!!
    Hur tänker ni😵💭??

