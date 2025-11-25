Svårt att få rätt till hjälp

Det är svårt för många föräldrar

som har barn med

funktionsnedsättningar

att få rätt till hjälp.

Det säger Johan Klinthammar.

Han jobbar för organisationen RBU,

Riksförbundet för rörelsehindrade

barn och ungdomar.

Han säger att det beror på

att kommunerna

måste spara pengar.

Kommunerna tolkar lagen

så hårt de kan.

De säger nej eller

minskar på hjälp, assistans.

Men då bryter kommunerna ofta

mot lagen LSS.

Många föräldrar klagar

på kommunens beslut

till en domstol.

Innan domstolen har tagit beslut

behöver kommunerna ofta

inte ge hjälp till barnet.

– Kommunerna sparar då

massor med pengar under tiden.

Även om barnet vinner i domstol

kan det ha gått över ett år där

kommunen inte behövt ge hjälp.

Det säger Johan Klinthammar

till 8 Sidor.

Han tycker att det är mycket

dåligt att det är så här i Sverige.

– LSS handlar om rättigheter.

Ekonomin i en kommun

ska inte bestämma

om någon ska få hjälp eller inte,

säger Johan Klinthammar.

SARAH GREEN/8 SIDOR

Politikerna lyssnade på protest