Sverige

Fabriken har flera långa skorstenar.

Heidelberg Materials stoppar sina planer på att bygga en fabrik som ska fånga in gasen koldioxid. Foto: F Sandberg/TT

Stopp för att fånga in koldioxid

Företaget Heidelberg Materials
tar upp stenen kalk
ur marken på Gotland.
Kalken används till cement
för att bygga hus och vägar.

Heidelberg Materials
är en av de fabriker
som släpper ut mest
av gasen koldioxid i Sverige.
Gasen värmer upp klimatet.

Företaget ville bygga en stor fabrik
för att fånga in koldioxid.

Men nu stoppar de planerna.
Det beror på att de inte
får några pengar
från regeringen.

– Utan pengar från staten
kan vi inte bygga fabriken
just nu.

Det säger en av företagets
chefer, Karin Comstedt.

Företaget Heidelberg Materials
hette tidigare Cementa.

8 SIDOR/TT

Fånga in koldioxid

  • Ett annat företag i Sverige
    har också planer på att
    fånga in och lagra gasen koldioxid
    under havets botten.
  • Det är företaget Stockholm Exergi.
    De har börjat bygga en stor
    fabrik i Stockholm.
  • Fabriken ska fånga in ungefär
    800 tusen ton koldioxid per år.
  • Företaget hoppas att fabriken
    är klar år 2028.
  • Tekniken att fånga in koldioxid
    får kritik från en del experter.
  • De säger att tekniken är ny och
    riskerna med säkerheten är stora,
    bland annat.

14 november 2025

1 kommentar
  1. jorden skriver:
    14 november, 2025 kl. 13:32

    Företaget borde ta mer ansvar för att de förstör klimatet

    Svara
