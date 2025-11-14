Stopp för att fånga in koldioxid

Företaget Heidelberg Materials

tar upp stenen kalk

ur marken på Gotland.

Kalken används till cement

för att bygga hus och vägar.

Heidelberg Materials

är en av de fabriker

som släpper ut mest

av gasen koldioxid i Sverige.

Gasen värmer upp klimatet.

Företaget ville bygga en stor fabrik

för att fånga in koldioxid.

Men nu stoppar de planerna.

Det beror på att de inte

får några pengar

från regeringen.

– Utan pengar från staten

kan vi inte bygga fabriken

just nu.

Det säger en av företagets

chefer, Karin Comstedt.

Företaget Heidelberg Materials

hette tidigare Cementa.

8 SIDOR/TT