Sverige
Efter en sprängning i Norrköping. Foto: Magnus Andersson/TT
Fler barn som spränger
Det har blivit vanligare
att barn i Sverige
spränger bomber
åt gäng med brottslingar.
I år har poliserna tagit fast
över 50 barn som är yngre än 15 år.
Det är dubbelt så många
jämfört med förra året.
Det har varit nästan
två hundra sprängningar
i Sverige i år.
Det är många fler än förra året.
Poliserna ser att
gäng med brottslingar
har mycket bomber.
De verkar ha lätt
att få barn att hjälpa dem
att göra sprängningar.
Det är mest pojkar.
De kommer från
alla delar av landet.
En del blir tvingade
att göra brott.
Andra svarar ja när gängen
frågar på internet.
Politikern Teresa Carvalho
från Socialdemokraterna är arg.
Hon tycker att
regeringen har misslyckats
med att stoppa gängen.
Ministern Gunnar Strömmer
från partiet Moderaterna
säger att de har ordnat nya lagar
som ska stoppa gängen
och ungdomar som gör brott.
Poliserna får nu lyssna på
barns samtal i mobiler i hemlighet,
till exempel.
8 SIDOR/TT
8 december 2025
OMG!😮
Men om poliser lyssnar på barns samtal, tänk om det samtalet kanske är något annat privat eller kanske något helt annat som är oxå olagligt fast ingenting med gäng att göra utan att göra brott i ett spel?
Politikerna oroar sig mer för Ryssland och Ukraina än för situationen i Sverige.
dem ska göra som alla till fängelse hela världen spränger
Inte så spränger i Norrköping
Mycket rädd barn bor där
då kan man arg gjort det eller man får inte vara så dumma
Jättebra Sprängningar måste ta slut. Bra att avlyssna ,nånstans måste man börja ju.
Ja detär så
Jag tycker att skolorna borde informera eleverna och föräldrarna om detta. Om vad man ska göra och hur man ska undvika dessa situationer.
Tråkigt att höra den hela tiden fan