Fler barn som spränger

Det har blivit vanligare

att barn i Sverige

spränger bomber

åt gäng med brottslingar.

I år har poliserna tagit fast

över 50 barn som är yngre än 15 år.

Det är dubbelt så många

jämfört med förra året.

Det har varit nästan

två hundra sprängningar

i Sverige i år.

Det är många fler än förra året.

Poliserna ser att

gäng med brottslingar

har mycket bomber.

De verkar ha lätt

att få barn att hjälpa dem

att göra sprängningar.

Det är mest pojkar.

De kommer från

alla delar av landet.

En del blir tvingade

att göra brott.

Andra svarar ja när gängen

frågar på internet.

Politikern Teresa Carvalho

från Socialdemokraterna är arg.

Hon tycker att

regeringen har misslyckats

med att stoppa gängen.

Ministern Gunnar Strömmer

från partiet Moderaterna

säger att de har ordnat nya lagar

som ska stoppa gängen

och ungdomar som gör brott.

Poliserna får nu lyssna på

barns samtal i mobiler i hemlighet,

till exempel.

