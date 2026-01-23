Brottslingar tjänar mycket pengar

Brottslingar i Sverige

tjänar mycket pengar.

Varje år tjänar de tillsammans

ungefär 185 miljarder kronor.

Det säger gruppen ESO.

Det mesta av pengarna

tjänar de på svart arbete.

Det är folk som

jobbar i hemlighet.

Deras chefer betalar

inte skatt och avgifter.

Det är ett brott.

Brottslingar tjänar också

mycket på att lura EU, staten

och människor på pengar.

De tjänar pengar på

droger, vapen och stölder.

Och många andra brott.

Amir Rostami är professor

och expert på brott.

Han säger att det inte verkar

vara någon ökning i hur mycket

brottslingar tjänar i Sverige.

Han säger att brottslingar

i andra länder i Europa

också tjänar mycket pengar.

Det kan vara svårt att förstå

hur mycket pengar

185 miljarder kronor är.

Men som en jämförelse

kan vi berätta att

de svenska militärerna får totalt

175 miljarder kronor varje år.

MARTIN HANBERG OCH TT