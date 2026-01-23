Sverige
Brottslingar tjänar pengar på svart arbete inom städning, bland annat. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Brottslingar tjänar mycket pengar
Brottslingar i Sverige
tjänar mycket pengar.
Varje år tjänar de tillsammans
ungefär 185 miljarder kronor.
Det säger gruppen ESO.
Det mesta av pengarna
tjänar de på svart arbete.
Det är folk som
jobbar i hemlighet.
Deras chefer betalar
inte skatt och avgifter.
Det är ett brott.
Brottslingar tjänar också
mycket på att lura EU, staten
och människor på pengar.
De tjänar pengar på
droger, vapen och stölder.
Och många andra brott.
Amir Rostami är professor
och expert på brott.
Han säger att det inte verkar
vara någon ökning i hur mycket
brottslingar tjänar i Sverige.
Han säger att brottslingar
i andra länder i Europa
också tjänar mycket pengar.
Det kan vara svårt att förstå
hur mycket pengar
185 miljarder kronor är.
Men som en jämförelse
kan vi berätta att
de svenska militärerna får totalt
175 miljarder kronor varje år.
MARTIN HANBERG OCH TT
23 januari 2026
Vad är gruppen ESO?
Hej!
Det är en grupp som jobbar
med att ta fram siffror
om Sveriges samhälle och pengar.
De jobbar nära gruppen finansdepartementet.
ESO betyder Expertgruppen
för Studier i Offentlig ekonomi.
Hälsningar,
8 Sidor
