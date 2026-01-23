Sverige

Det ligger några sedlar på ett bord. Ovanpå dem står några leksaker för städning.

Brottslingar tjänar pengar på svart arbete inom städning, bland annat. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Brottslingar tjänar mycket pengar

Brottslingar i Sverige
tjänar mycket pengar.
Varje år tjänar de tillsammans
ungefär 185 miljarder kronor.
Det säger gruppen ESO.

Det mesta av pengarna
tjänar de på svart arbete.
Det är folk som
jobbar i hemlighet.
Deras chefer betalar
inte skatt och avgifter.
Det är ett brott.

Brottslingar tjänar också
mycket på att lura EU, staten
och människor på pengar.

De tjänar pengar på
droger, vapen och stölder.
Och många andra brott.

Amir Rostami är professor
och expert på brott.

Han säger att det inte verkar
vara någon ökning i hur mycket
brottslingar tjänar i Sverige.
Han säger att brottslingar
i andra länder i Europa
också tjänar mycket pengar.

Det kan vara svårt att förstå
hur mycket pengar
185 miljarder kronor är.

Men som en jämförelse
kan vi berätta att
de svenska militärerna får totalt
175 miljarder kronor varje år.

MARTIN HANBERG OCH TT

23 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
11 kommentarer
  1. Rudolf skriver:
    23 januari, 2026 kl. 10:41

    Oj vad mycket pengar nästan som 676767676767676767676767676

    Svara
  2. Anonym skriver:
    23 januari, 2026 kl. 10:44

    Vad är gruppen ESO?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      23 januari, 2026 kl. 10:56

      Hej!

      Det är en grupp som jobbar
      med att ta fram siffror
      om Sveriges samhälle och pengar.
      De jobbar nära gruppen finansdepartementet.
      ESO betyder Expertgruppen
      för Studier i Offentlig ekonomi.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. David Bosnic skriver:
    23 januari, 2026 kl. 10:55

    Jätte mycet pengar nästan 67677677676767776767676767667😎😎😎😎

    Svara
  4. eee skriver:
    23 januari, 2026 kl. 11:15

    😷

    Svara
  5. Du vet vem skriver:
    23 januari, 2026 kl. 11:22

    Det är väldigt mycket pengar😮😮😮

    Svara
  6. Liv skriver:
    23 januari, 2026 kl. 11:30

    mycket pengar😷😔😮

    Svara
  7. Dante skriver:
    23 januari, 2026 kl. 11:47

    Igen bryr sig

    Svara
  8. relkeM skriver:
    23 januari, 2026 kl. 12:07

    Inte bra nyheter säger jag😀

    Svara
  9. inte melker skriver:
    23 januari, 2026 kl. 12:10

    okej dit är inge bra😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

    Svara
  10. boy skriver:
    23 januari, 2026 kl. 12:14

    min katt är formad som en tvät maskin

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar