Sverige

En truck kör i hamnen. Det är kväll.

Hamnen i Helsingborg. Foto: Johan Nilsson/TT

Tre ton kokain hittat

Myndigheten Tullverket, tullen,
i Helsingborg fick larm
om tre ton kokain.
Det hände i måndags.

Så mycket droger
har någon aldrig hittat
i Sverige tidigare.
Det är rekord.

Personal på ett företag
som jobbar med att sälja frukt
var först med att hitta kokainet.
Det låg i en container
i Helsingborgs hamn.
Containern kom från Sydamerika.

Företaget larmade då tullen
som jobbar med att kontrollera
saker som kommer till Sverige.

Om kokainet skulle
säljas till folk på gatan
är det värt mellan
två och tre miljarder kronor.

Mycket droger som
kommer till Sverige
och resten av Europa
kommer först till Spanien.

Förra veckan
hittade spanska poliser
tio ton kokain på en båt
utanför Kanarieöarna.

Spanska poliser har aldrig
hittat så mycket kokain
på havet tidigare.
Båten kom från Brasilien.

13 januari 2026

