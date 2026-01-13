Tre ton kokain hittat

Myndigheten Tullverket, tullen,

i Helsingborg fick larm

om tre ton kokain.

Det hände i måndags.

Så mycket droger

har någon aldrig hittat

i Sverige tidigare.

Det är rekord.

Personal på ett företag

som jobbar med att sälja frukt

var först med att hitta kokainet.

Det låg i en container

i Helsingborgs hamn.

Containern kom från Sydamerika.

Företaget larmade då tullen

som jobbar med att kontrollera

saker som kommer till Sverige.

Om kokainet skulle

säljas till folk på gatan

är det värt mellan

två och tre miljarder kronor.

Mycket droger som

kommer till Sverige

och resten av Europa

kommer först till Spanien.

Förra veckan

hittade spanska poliser

tio ton kokain på en båt

utanför Kanarieöarna.

Spanska poliser har aldrig

hittat så mycket kokain

på havet tidigare.

Båten kom från Brasilien.

