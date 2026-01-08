Sverige

    Utanför Örnsköldsvik i Västernorrland. Foto: Leif Wikberg/TT

    Snö på bilar vid Landvetters flygplats utanför Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

    Snö i Smygehuk som ligger längst söderut i Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT

    Snö i Stockholm. Foto: Johan Jeppsson/TT

    Personer som jobbar i Ockelbo i Gästrikland. Foto: Anders Wiklund/TT

    En traktor plogar bort snö i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Varning för mer snö

Det har kommit
mycket snö i Sverige
den senaste veckan.
Och det kommer mera.

I dag, torsdag,
är det varning för
extra mycket snö
i Västernorrland
och på Västkusten.

I Västernorrland
kan det bli upp till
60 centimeter med snö.

Myndigheten Trafikverket
varnar för stora
problem i trafiken.

– Ge dig inte ut
på vägarna om du inte
absolut måste,
skriver myndigheten
på sin sida på internet.

I morse stoppades
alla bussar i Göteborg,
Mölndal och Partille.
Det var även problem
med spårvagnar.

I Sundsvall är
många bussar stoppade.
Flera skolor har
stängt hela dagen.

De flesta tågen mellan
Sundsvall och Gävle
är också stoppade i dag.

Hemtjänsten har svårt
att komma fram till de gamla.
I Marks kommun
i Västra Götaland har
personal kört fast i snön.

Det berättar Sveriges
Radios kanal P4 Sjuhärad.

8 SIDOR/TT

8 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    8 januari, 2026 kl. 10:28

    Dumma, dumma vintern

    Svara
  2. lard pelle skriver:
    8 januari, 2026 kl. 10:34

    jag hatar snön jag halkade och gjorde illa mig

    Svara
  3. markus skriver:
    8 januari, 2026 kl. 10:36

    jag hatar snön

    Svara
  4. 67 skriver:
    8 januari, 2026 kl. 10:52

    Jag äter snööööö

    Svara
  5. Hadeer skriver:
    8 januari, 2026 kl. 12:52

    Jag hatar snöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö.

    Svara
  6. kickan skriver:
    8 januari, 2026 kl. 13:08

    😎😀😃🙂🥰😮 den är bra för då behöver inte jag åka buss😂😂😂😂😂😮😍😀😃 till skolan

    Svara
  7. Elyan skriver:
    8 januari, 2026 kl. 13:20

    jag och mina vänner körde snöbolls krig och de gick inte så bra mina händer blev numba och mina fötter och man kastade is på mig😭

    Svara
  8. C skriver:
    8 januari, 2026 kl. 13:24

    ahahahahha

    Svara
  9. Zinat skriver:
    8 januari, 2026 kl. 13:30

    Jag älskar snön😍

    Svara
  10. 21 skriver:
    8 januari, 2026 kl. 14:43

    Jag åt snåååååå

    Svara
  11. trick4kids skriver:
    8 januari, 2026 kl. 15:14

    😍

    Svara
  12. Wictor freundt skriver:
    8 januari, 2026 kl. 15:35

    Snö kommer snart igen
    Hela världen i Småland
    Jönköping Vetlanda också kul att göra skotta bort den

    Svara
  13. Karim skriver:
    8 januari, 2026 kl. 15:55

    Dumma, dumma människor, som t o m hatar snö.
    Hur kan man bli så underlig?

    Svara
