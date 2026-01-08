Sverige
Utanför Örnsköldsvik i Västernorrland. Foto: Leif Wikberg/TT
Snö på bilar vid Landvetters flygplats utanför Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Snö i Smygehuk som ligger längst söderut i Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT
Snö i Stockholm. Foto: Johan Jeppsson/TT
Personer som jobbar i Ockelbo i Gästrikland. Foto: Anders Wiklund/TT
En traktor plogar bort snö i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Varning för mer snö
Det har kommit
mycket snö i Sverige
den senaste veckan.
Och det kommer mera.
I dag, torsdag,
är det varning för
extra mycket snö
i Västernorrland
och på Västkusten.
I Västernorrland
kan det bli upp till
60 centimeter med snö.
Myndigheten Trafikverket
varnar för stora
problem i trafiken.
– Ge dig inte ut
på vägarna om du inte
absolut måste,
skriver myndigheten
på sin sida på internet.
I morse stoppades
alla bussar i Göteborg,
Mölndal och Partille.
Det var även problem
med spårvagnar.
I Sundsvall är
många bussar stoppade.
Flera skolor har
stängt hela dagen.
De flesta tågen mellan
Sundsvall och Gävle
är också stoppade i dag.
Hemtjänsten har svårt
att komma fram till de gamla.
I Marks kommun
i Västra Götaland har
personal kört fast i snön.
Det berättar Sveriges
Radios kanal P4 Sjuhärad.
8 januari 2026
Dumma, dumma vintern
jag hatar snön jag halkade och gjorde illa mig
jag hatar snön
Jag äter snööööö
Jag hatar snöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö.
😎😀😃🙂🥰😮 den är bra för då behöver inte jag åka buss😂😂😂😂😂😮😍😀😃 till skolan
jag och mina vänner körde snöbolls krig och de gick inte så bra mina händer blev numba och mina fötter och man kastade is på mig😭
ahahahahha
Jag älskar snön😍
Jag åt snåååååå
😍
Snö kommer snart igen
Hela världen i Småland
Jönköping Vetlanda också kul att göra skotta bort den
Dumma, dumma människor, som t o m hatar snö.
Hur kan man bli så underlig?