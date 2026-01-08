Varning för mer snö

Det har kommit

mycket snö i Sverige

den senaste veckan.

Och det kommer mera.

I dag, torsdag,

är det varning för

extra mycket snö

i Västernorrland

och på Västkusten.

I Västernorrland

kan det bli upp till

60 centimeter med snö.

Myndigheten Trafikverket

varnar för stora

problem i trafiken.

– Ge dig inte ut

på vägarna om du inte

absolut måste,

skriver myndigheten

på sin sida på internet.

I morse stoppades

alla bussar i Göteborg,

Mölndal och Partille.

Det var även problem

med spårvagnar.

I Sundsvall är

många bussar stoppade.

Flera skolor har

stängt hela dagen.

De flesta tågen mellan

Sundsvall och Gävle

är också stoppade i dag.

Hemtjänsten har svårt

att komma fram till de gamla.

I Marks kommun

i Västra Götaland har

personal kört fast i snön.

Det berättar Sveriges

Radios kanal P4 Sjuhärad.

8 SIDOR/TT