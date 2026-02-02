Ingen död i skjutning i januari

Januari är första månaden

på åtta år

då ingen i Sverige

har blivit dödad i en skjutning.

Det skriver flera tidningar.

År 2022 dog 62 människor

i skjutningar i Sverige.

Det är det högsta

antalet hittills.

Förra året dog

44 människor i skjutningar.

Poliserna säger

att både skjutningar

och sprängningar

har minskat.

Flera ledare för gäng

med brottslingar har gripits

av poliser i andra länder.

Det kan vara därför

som skjutningarna minskat.

Det säger Manne Gerell

till tidningen Aftonbladet.

Han är expert

på hur gäng

använder våld.

Han tror också

att nya lagar kan ha gjort

att skjutningarna minskar.

8 SIDOR/TT