Ljus och blommor vid minnesplatsen utanför Risbergska skolan i Örebro. Foto: TT
Ingen död i skjutning i januari
Januari är första månaden
på åtta år
då ingen i Sverige
har blivit dödad i en skjutning.
Det skriver flera tidningar.
År 2022 dog 62 människor
i skjutningar i Sverige.
Det är det högsta
antalet hittills.
Förra året dog
44 människor i skjutningar.
Poliserna säger
att både skjutningar
och sprängningar
har minskat.
Flera ledare för gäng
med brottslingar har gripits
av poliser i andra länder.
Det kan vara därför
som skjutningarna minskat.
Det säger Manne Gerell
till tidningen Aftonbladet.
Han är expert
på hur gäng
använder våld.
Han tror också
att nya lagar kan ha gjort
att skjutningarna minskar.
8 SIDOR/TT
2 februari 2026
