Tullen hittade mycket droger

Förra året hittade

myndigheten Tullverket

mer droger än någonsin tidigare.

Drogerna skulle säljas i Sverige.

– Svenskar måste sluta knarka.

Det säger Tullverkets

chef Johan Norrman.

Personer som knarkar

hjälper gäng med brottslingar.

Det gör att våld och fusk med pengar

ökar i Sverige, säger Norrman.

Myndigheten hittade 700 kilo

mer droger år 2025 jämfört

med året innan.

Tullverket hittar mest heroin,

amfetamin, kokain och cannabis.

– För tio år sedan trodde vi inte

att det var möjligt att vi skulle hitta

så här mycket droger,

säger Johan Norrman.

Samtidigt hittade Tullverket

inte så många vapen förra året.

Myndigheten säger att de behöver

mer pengar och personal

för att kunna stoppa

vapen och mer droger.

8 SIDOR/TT