Johan Norrman leder myndigheten Tullverket. De hittade mer droger än någonsin tidigare förra året. Foto: Johan Nilsson/TT
Tullen hittade mycket droger
Förra året hittade
myndigheten Tullverket
mer droger än någonsin tidigare.
Drogerna skulle säljas i Sverige.
– Svenskar måste sluta knarka.
Det säger Tullverkets
chef Johan Norrman.
Personer som knarkar
hjälper gäng med brottslingar.
Det gör att våld och fusk med pengar
ökar i Sverige, säger Norrman.
Myndigheten hittade 700 kilo
mer droger år 2025 jämfört
med året innan.
Tullverket hittar mest heroin,
amfetamin, kokain och cannabis.
– För tio år sedan trodde vi inte
att det var möjligt att vi skulle hitta
så här mycket droger,
säger Johan Norrman.
Samtidigt hittade Tullverket
inte så många vapen förra året.
Myndigheten säger att de behöver
mer pengar och personal
för att kunna stoppa
vapen och mer droger.
8 SIDOR/TT
5 februari 2026