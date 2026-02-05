Sverige

Han står vid ett bord. På bordet ligger många påsar med droger.

Johan Norrman leder myndigheten Tullverket. De hittade mer droger än någonsin tidigare förra året. Foto: Johan Nilsson/TT

Tullen hittade mycket droger

Förra året hittade
myndigheten Tullverket
mer droger än någonsin tidigare.
Drogerna skulle säljas i Sverige.

– Svenskar måste sluta knarka.

Det säger Tullverkets
chef Johan Norrman.

Personer som knarkar
hjälper gäng med brottslingar.
Det gör att våld och fusk med pengar
ökar i Sverige, säger Norrman.

Myndigheten hittade 700 kilo
mer droger år 2025 jämfört
med året innan.

Tullverket hittar mest heroin,
amfetamin, kokain och cannabis.

– För tio år sedan trodde vi inte
att det var möjligt att vi skulle hitta
så här mycket droger,
säger Johan Norrman.

Samtidigt hittade Tullverket
inte så många vapen förra året.
Myndigheten säger att de behöver
mer pengar och personal
för att kunna stoppa
vapen och mer droger.

Tullverket hittar droger

  • Myndigheten Tullverket
    kallas tullen.
  • De jobbar bland annat med
    att stoppa droger från
    att komma in i Sverige.
  • Förra året hittade tullen
    mer droger än någonsin tidigare.
  • Drogerna är ofta gömda
    i båtar med frukt och grönsaker
    från Sydamerika.
  • Myndigheter i andra länder i Europa
    hittar också mycket droger.
Påsar med narkotika ligger på en vagn. En person står intill och visar. Tullen visar narkotika som de har hittat. Foto: TT

5 februari 2026

