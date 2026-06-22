Sverige

Vägar med många bilar.

Fem personer dog i trafiken under helgen. Foto: TT

Fem dog i trafiken

Förra veckan var det
midsommar i Sverige.
Då reser många människor
med bil.
Fem personer dog
i olyckor i trafiken.

Ett par som var ungefär 80 år
körde bil nära Borås.
De försökte byta håll
och svänga genom en öppning
i mitträcket på vägen.
Då blev de påkörda
bakifrån av en annan bil.
Paret dog.

En person på motorcykel
körde av vägen.
Det hände i Länna
nära Stockholm.
Personen dog.

Två personer körde
av vägen med en bil.
Det hände i Kalix.
Båda personerna dog.

Varje år brukar det vara
ungefär fyra personer
som dör i trafiken
på midsommar.

8 SIDOR/TT

22 juni 2026

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1 kommentar
  1. MILENA LUISA skriver:
    22 juni, 2026 kl. 09:46

    TRÅKIGT!

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