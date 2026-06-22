Sverige
Fem personer dog i trafiken under helgen. Foto: TT
Fem dog i trafiken
Förra veckan var det
midsommar i Sverige.
Då reser många människor
med bil.
Fem personer dog
i olyckor i trafiken.
Ett par som var ungefär 80 år
körde bil nära Borås.
De försökte byta håll
och svänga genom en öppning
i mitträcket på vägen.
Då blev de påkörda
bakifrån av en annan bil.
Paret dog.
En person på motorcykel
körde av vägen.
Det hände i Länna
nära Stockholm.
Personen dog.
Två personer körde
av vägen med en bil.
Det hände i Kalix.
Båda personerna dog.
Varje år brukar det vara
ungefär fyra personer
som dör i trafiken
på midsommar.
8 SIDOR/TT
22 juni 2026
TRÅKIGT!