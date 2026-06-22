Fem dog i trafiken

Förra veckan var det

midsommar i Sverige.

Då reser många människor

med bil.

Fem personer dog

i olyckor i trafiken.

Ett par som var ungefär 80 år

körde bil nära Borås.

De försökte byta håll

och svänga genom en öppning

i mitträcket på vägen.

Då blev de påkörda

bakifrån av en annan bil.

Paret dog.

En person på motorcykel

körde av vägen.

Det hände i Länna

nära Stockholm.

Personen dog.

Två personer körde

av vägen med en bil.

Det hände i Kalix.

Båda personerna dog.

Varje år brukar det vara

ungefär fyra personer

som dör i trafiken

på midsommar.

8 SIDOR/TT