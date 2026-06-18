Risk för brist på jordgubbar

Många vill ha svenska

jordgubbar på midsommar.

Men på en del platser

kan det bli svårt att köpa.

Det är brist på jordgubbar

i Skåne och i Västsverige.

Våren har varit kall.

Därför mognar jordgubbarna långsamt.

Odlare säger att många jordgubbar

fortfarande är bleka och omogna.

Jordgubbar är röda när de är mogna.

– Vi har ungefär

hälften så mycket

färdiga jordgubbar

jämfört med förra året.

Det säger odlaren Jakob Lundin

till tidningen Bohusläningen.

När det finns färre jordgubbar

blir priset högre.

I år kan en liter

svenska jordgubbar

kosta 100 kronor.

8 SIDOR/TT

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