Sverige

En hand visar fram en jordgubbe. I bakgrunden flera skålar med bär.

En mogen jordgubbe. Foto: TT

Risk för brist på jordgubbar

Många vill ha svenska
jordgubbar på midsommar.
Men på en del platser
kan det bli svårt att köpa.

Det är brist på jordgubbar
i Skåne och i Västsverige.

Våren har varit kall.
Därför mognar jordgubbarna långsamt.

Odlare säger att många jordgubbar
fortfarande är bleka och omogna.
Jordgubbar är röda när de är mogna.

– Vi har ungefär
hälften så mycket
färdiga jordgubbar
jämfört med förra året.

Det säger odlaren Jakob Lundin
till tidningen Bohusläningen.

När det finns färre jordgubbar
blir priset högre.
I år kan en liter
svenska jordgubbar
kosta 100 kronor.

8 SIDOR/TT

FRÅGA

Äter du jordgubbar på midsommar?

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18 juni 2026

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4 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    18 juni, 2026 kl. 10:21

    Jag ska ha våfflor med jordgubbssylt och grädde. Lika gott som färska jordgubbar.

    Svara
  2. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 skriver:
    18 juni, 2026 kl. 10:36

    8sidor jag vill önska er alla Glad midsommar. Mvh Anna.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      18 juni, 2026 kl. 11:48

      Tack detsamma, Anna!

      Hälsar 8 Sidor

  3. Bebi Peggy skriver:
    18 juni, 2026 kl. 10:39

    Jag tycker bättre om hallon och blåbär.

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