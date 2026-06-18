Sverige
En mogen jordgubbe. Foto: TT
Risk för brist på jordgubbar
Många vill ha svenska
jordgubbar på midsommar.
Men på en del platser
kan det bli svårt att köpa.
Det är brist på jordgubbar
i Skåne och i Västsverige.
Våren har varit kall.
Därför mognar jordgubbarna långsamt.
Odlare säger att många jordgubbar
fortfarande är bleka och omogna.
Jordgubbar är röda när de är mogna.
– Vi har ungefär
hälften så mycket
färdiga jordgubbar
jämfört med förra året.
Det säger odlaren Jakob Lundin
till tidningen Bohusläningen.
När det finns färre jordgubbar
blir priset högre.
I år kan en liter
svenska jordgubbar
kosta 100 kronor.
8 SIDOR/TT
18 juni 2026
Jag ska ha våfflor med jordgubbssylt och grädde. Lika gott som färska jordgubbar.
8sidor jag vill önska er alla Glad midsommar. Mvh Anna.
Tack detsamma, Anna!
Hälsar 8 Sidor
Jag tycker bättre om hallon och blåbär.