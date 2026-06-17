Sveriges utsläpp av gaser

som gör klimatet varmare

minskade med tre procent

år 2025 jämfört med år 2024.

Men Sverige måste göra mer

för att minska utsläppen.

Annars kommer Sverige

missa sina mål för utsläpp.

Det säger myndigheten

Naturvårdsverket.

År 2030 är Sveriges mål

att ha minskat utsläppen

med mer än hälften

jämfört med år 1990.

För att lyckas med det

måste politikerna

ordna så att utsläppen

från framför allt bilar

och lastbilar minskar.

Det säger Naturvårdsverket

och varnar för att det

är kort tid kvar.

Världens länder har lovat

att klimatet på jorden inte ska bli

mer än 1,5 grader varmare.

Det kallas Parisavtalet.

Sveriges egna mål

finns för att lyckas med det.

Varmare klimat

gör alla väder mer extrema.

Stormar blir starkare.

Värmen blir högre.

Regn och snö blir kraftigare.

Det blir svårt

för människor och djur.

8 SIDOR/TT