Sverige
Utsläpp från bilar gör klimatet varmare. Foto: Magnus Lejhall/TT
Sverige måste göra mer
Sveriges utsläpp av gaser
som gör klimatet varmare
minskade med tre procent
år 2025 jämfört med år 2024.
Men Sverige måste göra mer
för att minska utsläppen.
Annars kommer Sverige
missa sina mål för utsläpp.
Det säger myndigheten
Naturvårdsverket.
År 2030 är Sveriges mål
att ha minskat utsläppen
med mer än hälften
jämfört med år 1990.
För att lyckas med det
måste politikerna
ordna så att utsläppen
från framför allt bilar
och lastbilar minskar.
Det säger Naturvårdsverket
och varnar för att det
är kort tid kvar.
Världens länder har lovat
att klimatet på jorden inte ska bli
mer än 1,5 grader varmare.
Det kallas Parisavtalet.
Sveriges egna mål
finns för att lyckas med det.
Varmare klimat
gör alla väder mer extrema.
Stormar blir starkare.
Värmen blir högre.
Regn och snö blir kraftigare.
Det blir svårt
för människor och djur.
8 SIDOR/TT
17 juni 2026
Sverige struntar i miljö!😴
Sverige har historiskt varit och är fortfarande ett av världens främsta länder inom klimat och miljö tack vare fossilfri energiproduktion och låga utsläpp per invånare.
Sverige har lägst utsläpp i EU om man räknar de inhemska utsläppen. Sverige är bättre än de flesta andra jämförbara ,utvecklade länder,mycket tack vare tidigare regeringens progressiva politik och att vi har ett fossilfritt elsystem.
vi måste cykla mera, och lämna bilen hemma. 🚴♂️🚴♂️🚴♂️🚴♀️🚴♀️🚴♀️vi måste hjälpas åt.så blir klimatet bättre.
och inte dumpa soporna som fariba vacur gjorde 😡😡😡😡😰😰
Sverige det är (Vi) alla som bor i landet ,som måste hjälpas åt att det blir rent. använd mindre bilen ,cykla mer !!!skräpa inte vår vackra natur.mm