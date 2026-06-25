Sverige
En sovplats i ett av nattågen. Foto: Henrik Montgomery/TT
Tåg till övre Norrland
Det har varit osäkert om SJ
ska fortsätta med nattåg
till vissa delar av Norrland.
Men SJ ska fortsätta
att köra tåg till övre Norrland.
Det gäller fram till år 2028.
Nattågen till norra
Sverige och Norge
är viktiga för många människor.
Fler reser med tågen.
Det säger SJ.
SJ kommer att köra tåg
mellan Stockholm och Umeå
och mellan Stockholm
och Narvik i Norge.
Tågen kommer att gå varje dag.
Du kan sova på tågen
och du behöver inte byta
tåg på vägen.
8 SIDOR/TT
25 juni 2026