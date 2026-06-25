Det har varit osäkert om SJ

ska fortsätta med nattåg

till vissa delar av Norrland.

Men SJ ska fortsätta

att köra tåg till övre Norrland.

Det gäller fram till år 2028.

Nattågen till norra

Sverige och Norge

är viktiga för många människor.

Fler reser med tågen.

Det säger SJ.

SJ kommer att köra tåg

mellan Stockholm och Umeå

och mellan Stockholm

och Narvik i Norge.

Tågen kommer att gå varje dag.

Du kan sova på tågen

och du behöver inte byta

tåg på vägen.

8 SIDOR/TT