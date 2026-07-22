En säl som surfade

En säl som var ute

och surfade på havet.

Det såg folk från Kustbevakningen

när de flög över Hanöbukten.

Det hände förra veckan.

Kustbevakningen ser ofta sälar

och surfbrädor

när de flyger över havet.

Men de har aldrig tidigare sett

en säl på en surfbräda.

Människor använder surfbrädor

för att åka på vågorna.

De surfar.

Myndigheten Kustbevakningen

jobbar med säkerheten i havet.

Hanöbukten ligger öster om Skåne

i södra Sverige.

Hanöbukten är en del

av havet Östersjön.

8 SIDOR/TT