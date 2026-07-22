Sverige
En säl på en surfingbräda. Foto: Kustbevakningen
En säl som surfade
En säl som var ute
och surfade på havet.
Det såg folk från Kustbevakningen
när de flög över Hanöbukten.
Det hände förra veckan.
Kustbevakningen ser ofta sälar
och surfbrädor
när de flyger över havet.
Men de har aldrig tidigare sett
en säl på en surfbräda.
Människor använder surfbrädor
för att åka på vågorna.
De surfar.
Myndigheten Kustbevakningen
jobbar med säkerheten i havet.
Hanöbukten ligger öster om Skåne
i södra Sverige.
Hanöbukten är en del
av havet Östersjön.
8 SIDOR/TT
22 juli 2026
😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰😊😎❤…det ,åste jag berätta för min man!