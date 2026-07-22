Sverige

Sälen ligger på en vit stor surfingbräda.

En säl på en surfingbräda. Foto: Kustbevakningen

En säl som surfade

En säl som var ute
och surfade på havet.
Det såg folk från Kustbevakningen
när de flög över Hanöbukten.
Det hände förra veckan.

Kustbevakningen ser ofta sälar
och surfbrädor
när de flyger över havet.
Men de har aldrig tidigare sett
en säl på en surfbräda.

Människor använder surfbrädor
för att åka på vågorna.
De surfar.

Myndigheten Kustbevakningen
jobbar med säkerheten i havet.

Hanöbukten ligger öster om Skåne
i södra Sverige.
Hanöbukten är en del
av havet Östersjön.

8 SIDOR/TT

22 juli 2026

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1 kommentar
  1. MILENA LUISA skriver:
    22 juli, 2026 kl. 08:57

    😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰😊😎❤…det ,åste jag berätta för min man!

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