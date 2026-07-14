Sverige
Poliser nära platsen där det hände. Foto: Mikael Nilsson/TT
Femårig flicka skadad
En flicka som är fem år
får vård på sjukhus
efter att hon blivit skadad
i en park i Helsingborg.
Flickan är mycket skadad.
Poliserna misstänker att någon
har gjort våld mot henne.
Det skriver SVTs nyheter.
Flickan blev skadad i måndags.
Hon var i en lekpark
som heter Furutorpsparken.
Flera personer
ska ha sett det som hände.
Poliserna vill inte
berätta mer just nu.
Men de misstänker
att ett brott har hänt.
Poliserna säger till SVT
att det inte finns någon fara
för att andra ska bli skadade.
8 SIDOR
14 juli 2026
Såg på nyheterna nu på morgonen om detta .det var en kille under 15 som gjorde detta.så otäckt.