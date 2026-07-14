Femårig flicka skadad

En flicka som är fem år

får vård på sjukhus

efter att hon blivit skadad

i en park i Helsingborg.

Flickan är mycket skadad.

Poliserna misstänker att någon

har gjort våld mot henne.

Det skriver SVTs nyheter.

Flickan blev skadad i måndags.

Hon var i en lekpark

som heter Furutorpsparken.

Flera personer

ska ha sett det som hände.

Poliserna vill inte

berätta mer just nu.

Men de misstänker

att ett brott har hänt.

Poliserna säger till SVT

att det inte finns någon fara

för att andra ska bli skadade.

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