12-årig pojke misstänkt

En 12-årig pojke är misstänkt

för attacken mot flickan

i lekparken i Helsingborg.

Det skriver tidningen HD.

Ett konto på appen Tiktok

ser ut att vara pojkens.

Kontot har delat filmer

om mördare och personer

som skjutit på skolor.

Det skriver HD.

Socialtjänsten har tagit

hand om pojken.

Han är misstänkt för

brottet mordförsök.

Flickan är fem år gammal.

Pojken ska ha skadat henne

med en kniv.

Det hände tidigare i juli.

Flickan blev allvarligt skadad

och fick vård på sjukhus.

Nu är hon hemma.

Polisernas undersökning fortsätter.

8 SIDOR/TT