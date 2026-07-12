Sverige
En liten flicka blev attackerad i Furutorpsparken i Helsingborg. Foto: Andreas Hillergren/TT
12-årig pojke misstänkt
En 12-årig pojke är misstänkt
för attacken mot flickan
i lekparken i Helsingborg.
Det skriver tidningen HD.
Ett konto på appen Tiktok
ser ut att vara pojkens.
Kontot har delat filmer
om mördare och personer
som skjutit på skolor.
Det skriver HD.
Socialtjänsten har tagit
hand om pojken.
Han är misstänkt för
brottet mordförsök.
Flickan är fem år gammal.
Pojken ska ha skadat henne
med en kniv.
Det hände tidigare i juli.
Flickan blev allvarligt skadad
och fick vård på sjukhus.
Nu är hon hemma.
Polisernas undersökning fortsätter.
8 SIDOR/TT
22 juli 2026
vad synd😢😢😢😢😢😢😢