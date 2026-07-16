Flicka hemma efter attack

I måndags blev en flicka

attackerad av en annan person

i en lekpark i Helsingborg.

Flickan som är fem år

blev mycket skadad.

Folk som var på platsen säger

att hon blev skadad av en kniv.

Nu mår flickan bättre.

Hon har fått komma hem

från sjukhuset.

Det säger poliserna.

Poliserna fortsätter att

undersöka vad som hände.

En pojke som är under 15 år

är misstänkt för brottet.

Han kan ha försökt

att mörda flickan.

Barn som är under 15 år

kan inte bli inlåsta hos poliserna.

Socialtjänsten

har tagit hand om pojken.

Det blir inte heller

en vanlig rättegång i domstol

när ett barn under 15 år gör ett brott.

Men en domstol får ändå

se bevisen mot det misstänkta barnet.

Domstolen kan sedan säga

om barnet är skyldigt till brottet.

Men barn under 15 år

blir inte straffade av domstolen.

8 SIDOR/TT