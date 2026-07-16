Sverige
En liten flicka blev attackerad i Furutorpsparken i Helsingborg. Foto: Andreas Hillergren/TT
Flicka hemma efter attack
I måndags blev en flicka
attackerad av en annan person
i en lekpark i Helsingborg.
Flickan som är fem år
blev mycket skadad.
Folk som var på platsen säger
att hon blev skadad av en kniv.
Nu mår flickan bättre.
Hon har fått komma hem
från sjukhuset.
Det säger poliserna.
Poliserna fortsätter att
undersöka vad som hände.
En pojke som är under 15 år
är misstänkt för brottet.
Han kan ha försökt
att mörda flickan.
Barn som är under 15 år
kan inte bli inlåsta hos poliserna.
Socialtjänsten
har tagit hand om pojken.
Det blir inte heller
en vanlig rättegång i domstol
när ett barn under 15 år gör ett brott.
Men en domstol får ändå
se bevisen mot det misstänkta barnet.
Domstolen kan sedan säga
om barnet är skyldigt till brottet.
Men barn under 15 år
blir inte straffade av domstolen.
8 SIDOR/TT
16 juli 2026
tack och lov att hon klarade sig. 😘😍🤗🤩
🙂😊Hoppas på den bästa hos flicka!
Sätt kameror på alla lekplatser så vi kan känna oss trygga ,när barnen är ute