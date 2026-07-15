Pojke kan ha skadat barn

I måndags blev en flicka

allvarligt skadad

i en park i Helsingborg.

Flickan är fem år.

Nu är en pojke

misstänkt för att ha

försökt mörda flickan.

Pojken är under 15 år.

Poliserna tog fast pojken

efter det som hände.

Men nu har de lämnat pojken

till socialtjänsten.

Barn under 15 år får inte

bli inlåsta hos poliserna.

Våldet mot flickan

hände i Furutorpsparken

ungefär klockan 15 i måndags.

Flera personer

var där när det hände.

Axel Östlund var en av dem.

Det har han berättat

för nyhetsbyrån TT.

Han säger att flickan

var skadad av en kniv.

Han tog upp flickan

och bar henne.

Han ringde också

efter hjälp till 112.

– Folk på plats hade panik.

Det som hänt är ofattbart,

säger Axel Östlund.

Poliserna vill inte säga

om den misstänkta pojken

har skadat flickan med en kniv.

Flickan är på sjukhus.

Hon mår lite bättre nu,

säger poliserna.

8 SIDOR/TT