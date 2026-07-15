Sverige
En pojke är misstänkt för att ha skadat en liten flicka i en lekpark. Foto: Andreas Hillergren/TT
Pojke kan ha skadat barn
I måndags blev en flicka
allvarligt skadad
i en park i Helsingborg.
Flickan är fem år.
Nu är en pojke
misstänkt för att ha
försökt mörda flickan.
Pojken är under 15 år.
Poliserna tog fast pojken
efter det som hände.
Men nu har de lämnat pojken
till socialtjänsten.
Barn under 15 år får inte
bli inlåsta hos poliserna.
Våldet mot flickan
hände i Furutorpsparken
ungefär klockan 15 i måndags.
Flera personer
var där när det hände.
Axel Östlund var en av dem.
Det har han berättat
för nyhetsbyrån TT.
Han säger att flickan
var skadad av en kniv.
Han tog upp flickan
och bar henne.
Han ringde också
efter hjälp till 112.
– Folk på plats hade panik.
Det som hänt är ofattbart,
säger Axel Östlund.
Poliserna vill inte säga
om den misstänkta pojken
har skadat flickan med en kniv.
Flickan är på sjukhus.
Hon mår lite bättre nu,
säger poliserna.
8 SIDOR/TT
15 juli 2026
…”bar henne”-? vad betyder det? Jag hörde aldrig ordet!😔
Hej Milena.
Han lyfte upp flickan och bar henne i sina armar.
Zvedl dívku a nesl ji v náručí.
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Lyfte upp henne
Distans utbildningen var inte bra milena luisa. Bar,burit. Det är böjningsformen av verbet bära i dåtid(imperfekt) tillsammans med det personliga pronomen henne.
Tack ska ni ha! Ni klarade tjeckiska utmärkt-var det all som hjälpte? Alltså vi pratar varje dag med min man hur folk och även barn blev aggressiva…samhälle äe sämre och sämre…tack ska ni ha! Med mvh M
Hej Milena!
Vi använde Google Translate
på internet.
Det kan du också göra.
Ha en fin dag!
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Kära vännen -jag gjorde min distanskurs under hemska omständigheterna…dessutom jag är sjuk -jag har fybriomyalgi…ibland jag minns ingenting…jag fick bra betyg och alla uppsatser skrev jag själv! Jag är nästan 52 år! Någon kan ge beröm till mig!!!!!😠
PS: fantastisk! Men visa ord data klarar inte översätta! Tack!🙂
Jag hoppas, flickan glömmer bort detta efter ett år, så leder till PTSD. Speciellt när psykiatrin är kass att ge hjälp vid PTSD. Det finns bara terapi, vilket är extremt svårt att få. Man måste bevisa man har PTSD, fast känns omöjligt prata om det. Lider av mardrömmar flera dagar i rad, i flera år.
Jag vill inte hon ska få samma lidande jag fick.
* Jag hoppas, flickan glömmer bort detta efter ett år, så det inte leder till PTSD
PTSD har jag och även mitt man! det försvinner aldrig…det är som tumor i hjärna som går inte att operera bort! kram från mig LOVE ok? Ha det bra! Det är katastrof vad hela samhälle blev…😔😴😢
synd om flickan och hennes familj.