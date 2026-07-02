Militär och fru helt fria

En militär och hans fru

var misstänkta för att ha använt

hemlig information om Sverige.

Men nu är de helt fria.

Det var på hösten år 2023

som poliserna tog fast paret.

Mannen är en viktig

person hos militärerna.

Kvinnan jobbade åt myndigheten

Försvarets radioanstalt.

På båda ställena

finns det många hemligheter

om Sveriges säkerhet.

Det kan vara farligt

om sådana hemligheter

hamnar hos andra länder

eller hos människor

som vill skada Sverige.

Mannen och kvinnan

var misstänkta för att ha använt

hemlig information om Sverige

på ett sätt som är olagligt.

Ett år senare blev mannen

fri från misstankarna.

Nu blir kvinnan fri.

Hon är inte heller

misstänkt längre.

Det går inte att bevisa

att hon gjort något brott.

8 SIDOR/TT