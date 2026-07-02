Sverige

Ryggarna på några militärer i gröna kläder.

Några militärer. Foto: Johan Nilsson/TT

Militär och fru helt fria

En militär och hans fru
var misstänkta för att ha använt
hemlig information om Sverige.
Men nu är de helt fria.

Det var på hösten år 2023
som poliserna tog fast paret.

Mannen är en viktig
person hos militärerna.
Kvinnan jobbade åt myndigheten
Försvarets radioanstalt.

På båda ställena
finns det många hemligheter
om Sveriges säkerhet.

Det kan vara farligt
om sådana hemligheter
hamnar hos andra länder
eller hos människor
som vill skada Sverige.

Mannen och kvinnan
var misstänkta för att ha använt
hemlig information om Sverige
på ett sätt som är olagligt.

Ett år senare blev mannen
fri från misstankarna.

Nu blir kvinnan fri.
Hon är inte heller
misstänkt längre.
Det går inte att bevisa
att hon gjort något brott.

8 SIDOR/TT

2 juli 2026

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2 kommentarer
  1. Daniel skriver:
    2 juli, 2026 kl. 09:06

    Hej 8 Sidor
    Ska myndigheter betala till freja person?

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  2. Petri tanner skriver:
    2 juli, 2026 kl. 09:56

    Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,

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