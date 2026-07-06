Sverige
En man sköts till döds i Uppsala. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Ung man skjuten till döds
En man har blivit
skjuten till döds i Uppsala.
Han blev mördad.
Mannen var ungefär 20 år.
Det hände i området Kvarngärdet
vid klockan nio på kvällen i söndags.
Det är inte klart än
varför mannen blev skjuten.
Poliserna har tagit fast
en person som är
misstänkt för skjutningen.
8 SIDOR/TT
6 juli 2026
det är många skjutningar och det dödas unga människor. tråkigt att det är så.vad får dom vapen ifrån 8sidor????