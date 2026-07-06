Sverige

Poliser och polisbil på en avspärrad plats.

En man sköts till döds i Uppsala. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Ung man skjuten till döds

En man har blivit
skjuten till döds i Uppsala.
Han blev mördad.
Mannen var ungefär 20 år.

Det hände i området Kvarngärdet
vid klockan nio på kvällen i söndags.

Det är inte klart än
varför mannen blev skjuten.

Poliserna har tagit fast
en person som är
misstänkt för skjutningen.

8 SIDOR/TT

6 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. v skriver:
    6 juli, 2026 kl. 14:53

    det är många skjutningar och det dödas unga människor. tråkigt att det är så.vad får dom vapen ifrån 8sidor????

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar