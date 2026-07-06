Ung man skjuten till döds

En man har blivit

skjuten till döds i Uppsala.

Han blev mördad.

Mannen var ungefär 20 år.

Det hände i området Kvarngärdet

vid klockan nio på kvällen i söndags.

Det är inte klart än

varför mannen blev skjuten.

Poliserna har tagit fast

en person som är

misstänkt för skjutningen.

8 SIDOR/TT