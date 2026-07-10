Varmt väder i Sverige

Efter dagar

med lite kallare väder

så kommer nu värmen

tillbaka till Sverige.

Det kommer att vara

varmt i flera dagar.

På många platser

blir det minst 25 grader.

Det blir varmt i hela Sverige,

men kanske lite kallare

i norra Sverige.

Det varma vädret

och brist på regn

gör att det är risk för bränder

på flera platser

i södra Sverige.

Det är också risk för

att det blir brist på vatten

i södra Sverige.

Därför är det bra

att spara på vattnet.

Det säger myndigheten SMHI.

8 SIDOR/TT