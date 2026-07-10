Sverige

En strand i Sätra nära Stockholm. Folk solar och badar.

Det ska bli varmt väder. Foto: Magnus Grimstedt/TT

Varmt väder i Sverige

Efter dagar
med lite kallare väder
så kommer nu värmen
tillbaka till Sverige.

Det kommer att vara
varmt i flera dagar.
På många platser
blir det minst 25 grader.

Det blir varmt i hela Sverige,
men kanske lite kallare
i norra Sverige.

Det varma vädret
och brist på regn
gör att det är risk för bränder
på flera platser
i södra Sverige.

Det är också risk för
att det blir brist på vatten
i södra Sverige.

Därför är det bra
att spara på vattnet.
Det säger myndigheten SMHI.

8 SIDOR/TT

Brist på vatten

Här är det risk för
att det blir brist på vatten

  • Västra Götalands län
  • Kalmar län
  • Gotlands län
  • Hallands län
  • Kronobergs län
  • Skåne län
  • Blekinge län
  • Uppsala län
  • Stockholms län
  • Östergötlands län
  • Jönköpings län
En droppe vatten kommer från en kran ner mot ett glas. Risk för vattenbrist. Foto: Lars Schröder/TT

10 juli 2026

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8 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    10 juli, 2026 kl. 09:35

    🙂😎

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  2. 🤓😎🤓😎☹️☹️ skriver:
    10 juli, 2026 kl. 11:40

    Usch nej fy jag tål inte värmen.

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  3. Bebi Peggy skriver:
    10 juli, 2026 kl. 12:11

    Jag tycker inte om när det blir för varmt.

    Svara
  4. horiya skriver:
    10 juli, 2026 kl. 12:18

    men jag tycker den här vädret så mycket istället av snö och kallt 😃😃😃😃

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  5. Andreas skriver:
    10 juli, 2026 kl. 12:38

    nu har jag investerat i en riktig luftkonditionering/ac.rea på jula 4000kr annars har den kostat 5999kr.tror att somrarna framöver blir varma så det är bra att ha.

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  6. jag älskar min mamma skriver:
    10 juli, 2026 kl. 13:02

    8 sidor är det sista arbestdagen idag?? har ni 2 perioden semester ??? isåfall önskar jag er en riktig fin semester. 😍😍 det är ni värda .

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 juli, 2026 kl. 14:29

      Hej!

      Det var väldigt
      snällt skrivet av dig.
      Vi önskar dig
      en fin semester!

      Vi som jobbar på 8 Sidor
      har olika semester allihopa.
      Just idag är det
      ingen som går på semester.

      Ha det fint!

      /8 Sidor

  7. Love is power skriver:
    10 juli, 2026 kl. 18:51

    Dags sänka temperaturen.

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