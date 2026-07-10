Sverige
Det ska bli varmt väder. Foto: Magnus Grimstedt/TT
Varmt väder i Sverige
Efter dagar
med lite kallare väder
så kommer nu värmen
tillbaka till Sverige.
Det kommer att vara
varmt i flera dagar.
På många platser
blir det minst 25 grader.
Det blir varmt i hela Sverige,
men kanske lite kallare
i norra Sverige.
Det varma vädret
och brist på regn
gör att det är risk för bränder
på flera platser
i södra Sverige.
Det är också risk för
att det blir brist på vatten
i södra Sverige.
Därför är det bra
att spara på vattnet.
Det säger myndigheten SMHI.
8 SIDOR/TT
Brist på vatten
Här är det risk för
att det blir brist på vatten
- Västra Götalands län
- Kalmar län
- Gotlands län
- Hallands län
- Kronobergs län
- Skåne län
- Blekinge län
- Uppsala län
- Stockholms län
- Östergötlands län
- Jönköpings län
10 juli 2026
🙂😎
Usch nej fy jag tål inte värmen.
Jag tycker inte om när det blir för varmt.
men jag tycker den här vädret så mycket istället av snö och kallt 😃😃😃😃
nu har jag investerat i en riktig luftkonditionering/ac.rea på jula 4000kr annars har den kostat 5999kr.tror att somrarna framöver blir varma så det är bra att ha.
8 sidor är det sista arbestdagen idag?? har ni 2 perioden semester ??? isåfall önskar jag er en riktig fin semester. 😍😍 det är ni värda .
Hej!
Det var väldigt
snällt skrivet av dig.
Vi önskar dig
en fin semester!
Vi som jobbar på 8 Sidor
har olika semester allihopa.
Just idag är det
ingen som går på semester.
Ha det fint!
/8 Sidor
Dags sänka temperaturen.