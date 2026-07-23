Sverige

En polis står framför hus med lägenheter.

Poliser jobbar efter en skjutning i området Lagerberg i Eskilstuna. Foto: TT

Två dömda för mord

Två män döms till långa straff
för mord.
En man får livstid i fängelse.
Den andra mannen
får 16 år i fängelse.

Männen sköt ihjäl
en 35-årig man
i Eskilstuna.

Skjutningen hände
i området Årby
i augusti år 2024.
Mannen blev skjuten
med flera skott.

Mannen var ledare
för ett gäng.
Det säger Sveriges Radio P4 Sörmland.

Dagen efter mordet
sköt männen
mot en annan man.
Det var i området Lagersberg.
Mannen blev skadad
men överlevde.

Någon ska ha gett männen
i uppdrag att skjuta.
De skulle få pengar för det.
De kände inte personerna de sköt.
Det säger domstolen.

8 SIDOR/TT

23 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Berit skriver:
    23 juli, 2026 kl. 14:07

    Vad ska man säga om det här???

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar