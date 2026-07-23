Två dömda för mord

Två män döms till långa straff

för mord.

En man får livstid i fängelse.

Den andra mannen

får 16 år i fängelse.

Männen sköt ihjäl

en 35-årig man

i Eskilstuna.

Skjutningen hände

i området Årby

i augusti år 2024.

Mannen blev skjuten

med flera skott.

Mannen var ledare

för ett gäng.

Det säger Sveriges Radio P4 Sörmland.

Dagen efter mordet

sköt männen

mot en annan man.

Det var i området Lagersberg.

Mannen blev skadad

men överlevde.

Någon ska ha gett männen

i uppdrag att skjuta.

De skulle få pengar för det.

De kände inte personerna de sköt.

Det säger domstolen.

8 SIDOR/TT