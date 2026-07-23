Sverige
Poliser jobbar efter en skjutning i området Lagerberg i Eskilstuna. Foto: TT
Två dömda för mord
Två män döms till långa straff
för mord.
En man får livstid i fängelse.
Den andra mannen
får 16 år i fängelse.
Männen sköt ihjäl
en 35-årig man
i Eskilstuna.
Skjutningen hände
i området Årby
i augusti år 2024.
Mannen blev skjuten
med flera skott.
Mannen var ledare
för ett gäng.
Det säger Sveriges Radio P4 Sörmland.
Dagen efter mordet
sköt männen
mot en annan man.
Det var i området Lagersberg.
Mannen blev skadad
men överlevde.
Någon ska ha gett männen
i uppdrag att skjuta.
De skulle få pengar för det.
De kände inte personerna de sköt.
Det säger domstolen.
8 SIDOR/TT
23 juli 2026
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