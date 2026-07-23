Sverige

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    Kyla och regn i Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

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    Varmt i Spanien. Folk dricker vatten. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT

Värme där och regn här

Det är 45 grader varmt
på en del ställen i Europa.
Men Sverige har kyla och regn.

I Spanien gäller varning
för hög värme
igen under veckan.

– Det är en väldigt
envis värme där i år.

Det säger Torbjörn Simann.
Han jobbar med väder
på myndigheten SMHI.

Det kommer varm luft
från öknen Sahara i Afrika.
Den varma luften blir
som ett lock.
Den håller värmen kvar.

Den varma luften
över sydvästra Europa
blir kvar nästa vecka också.

Ibland kan lite varm luft
nå Sverige.
Men ingen riktigt varm luft
kommer till Sverige
de närmaste tio dagarna.

Det verkar bli regn
ungefär varannan dag
på många platser.
Det säger SMHI.

8 SIDOR/TT

23 juli 2026

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3 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    23 juli, 2026 kl. 09:49

    Så skönt att det blir svalare i Sverige, det gillar jag. Vi är inte vana vid 30 graders värme. Och regn behövs också.

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  2. Ali skriver:
    23 juli, 2026 kl. 10:10

    Till anderad.Du gillar kanske inte värmen, men alla är inte som du. Kom ihåg att våra kroppar, jorden, växterna och mycket annat behöver värme och solljus. Precis som regn och kyla är bra, är också värme och sol nödvändiga.

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  3. Vera skriver:
    23 juli, 2026 kl. 10:47

    Lagom är bäst.jag gillar också svalare väder, och växterna dör av för mycket sol

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