Värme där och regn här

Det är 45 grader varmt

på en del ställen i Europa.

Men Sverige har kyla och regn.

I Spanien gäller varning

för hög värme

igen under veckan.

– Det är en väldigt

envis värme där i år.

Det säger Torbjörn Simann.

Han jobbar med väder

på myndigheten SMHI.

Det kommer varm luft

från öknen Sahara i Afrika.

Den varma luften blir

som ett lock.

Den håller värmen kvar.

Den varma luften

över sydvästra Europa

blir kvar nästa vecka också.

Ibland kan lite varm luft

nå Sverige.

Men ingen riktigt varm luft

kommer till Sverige

de närmaste tio dagarna.

Det verkar bli regn

ungefär varannan dag

på många platser.

Det säger SMHI.

8 SIDOR/TT