Kina betalar för fler barn

I Kina bor ungefär

1,4 miljarder människor.

Men år 2 100 kan det

vara bara 800 miljoner.

Det beror på att kvinnor

föder få barn i Kina.

Förra året föddes

9,5 miljoner barn.

Det är hälften så många barn

som föddes år 2016.

Nu ska den som föder barn

få pengar.

Det har Kinas regering bestämt.

Den som föder ett barn

ska få fem tusen kronor i tre år.

Kinas regering hoppas att det

gör att fler vill ha barn.

Länge fick familjer i Kina

bara skaffa ett barn.

Men för tio år sedan

ändrade ledarna reglerna.

Nu får familjer ha två barn.

