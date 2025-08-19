Världen

Hon håller i ett barn. De står utomhus.

En mamma och ett barn i Kina. Foto: Ng Han Guan/AP/TT

Kina betalar för fler barn

I Kina bor ungefär
1,4 miljarder människor.

Men år 2 100 kan det
vara bara 800 miljoner.
Det beror på att kvinnor
föder få barn i Kina.

Förra året föddes
9,5 miljoner barn.
Det är hälften så många barn
som föddes år 2016.

Nu ska den som föder barn
få pengar.
Det har Kinas regering bestämt.

Den som föder ett barn
ska få fem tusen kronor i tre år.
Kinas regering hoppas att det
gör att fler vill ha barn.

Länge fick familjer i Kina
bara skaffa ett barn.
Men för tio år sedan
ändrade ledarna reglerna.
Nu får familjer ha två barn.

8 SIDOR/TT

19 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. bög skriver:
    19 augusti, 2025 kl. 09:22

    jag ska flyta till kina

    Svara
  2. Rolf skriver:
    19 augusti, 2025 kl. 12:04

    1 barn policy gällde bara Han kineser i storstäder 😉

    Svara
