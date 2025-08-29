Världen
Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj träffade USAs ledare Donald Trump tidigare i augusti. Foto: Julia Demaree/AP/TT
Mer vapen till Ukraina
Det har blivit svårare
för Ukraina att försvara sig
mot Rysslands allt större
attacker.
Minst 17 människor dödades
i en rysk attack i torsdags
mot huvudstaden Kiev.
Några av dem var barn.
Många fler människor
blev skadade.
Ukraina säger att
Ryssland använde
flera hundra drönare
och robotar från luften i attacken.
Sådana stora attacker från Ryssland
har blivit vanligare.
Nu säger USA ja till
mer vapen till Ukraina.
Ukraina ska få vapen för nästan
åtta miljarder kronor.
USA ska betala det mesta
av vapnen men länderna Danmark,
Nederländerna och Norge
ska också vara med och betala.
Det är oklart om det ska finnas
regler för hur Ukraina
får använda vapnen.
Tidigare har USA stoppat
Ukraina från att skjuta
vissa amerikanska vapen
in mot Ryssland.
8 SIDOR/TT
Kriget i Ukraina
- Den 24 februari år 2022
gjorde Ryssland
en stor attack mot Ukraina.
Kriget startade.
- Kriget beror på att den ryska ledaren
Vladimir Putin vill ta kontroll
över länder som tidigare
var med i Sovjetunionen.
Ukraina är ett exempel.
Putin vill också stoppa Ukraina
från att vara med
i Europeiska unionen, EU,
och gruppen Nato.
- Redan år 2014 började bråket
mellan Ryssland och Ukraina.
Då tog Ryssland över
området Krim i Ukraina.
29 augusti 2025
