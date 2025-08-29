Det har blivit svårare

för Ukraina att försvara sig

mot Rysslands allt större

attacker.

Minst 17 människor dödades

i en rysk attack i torsdags

mot huvudstaden Kiev.

Några av dem var barn.

Många fler människor

blev skadade.

Ukraina säger att

Ryssland använde

flera hundra drönare

och robotar från luften i attacken.

Sådana stora attacker från Ryssland

har blivit vanligare.

Nu säger USA ja till

mer vapen till Ukraina.

Ukraina ska få vapen för nästan

åtta miljarder kronor.

USA ska betala det mesta

av vapnen men länderna Danmark,

Nederländerna och Norge

ska också vara med och betala.

Det är oklart om det ska finnas

regler för hur Ukraina

får använda vapnen.

Tidigare har USA stoppat

Ukraina från att skjuta

vissa amerikanska vapen

in mot Ryssland.

