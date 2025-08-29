Världen

De skakar hand med varandra.

Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj träffade USAs ledare Donald Trump tidigare i augusti. Foto: Julia Demaree/AP/TT

Mer vapen till Ukraina

Det har blivit svårare
för Ukraina att försvara sig
mot Rysslands allt större
attacker.

Minst 17 människor dödades
i en rysk attack i torsdags
mot huvudstaden Kiev.
Några av dem var barn.
Många fler människor
blev skadade.

Ukraina säger att
Ryssland använde
flera hundra drönare
och robotar från luften i attacken.
Sådana stora attacker från Ryssland
har blivit vanligare.

Nu säger USA ja till
mer vapen till Ukraina.
Ukraina ska få vapen för nästan
åtta miljarder kronor.

USA ska betala det mesta
av vapnen men länderna Danmark,
Nederländerna och Norge
ska också vara med och betala.

Det är oklart om det ska finnas
regler för hur Ukraina
får använda vapnen.
Tidigare har USA stoppat
Ukraina från att skjuta
vissa amerikanska vapen
in mot Ryssland.

8 SIDOR/TT

Kriget i Ukraina

  • Den 24 februari år 2022
    gjorde Ryssland
    en stor attack mot Ukraina.
    Kriget startade.
  • Kriget beror på att den ryska ledaren
    Vladimir Putin vill ta kontroll
    över länder som tidigare
    var med i Sovjetunionen.
    Ukraina är ett exempel.
    Putin vill också stoppa Ukraina
    från att vara med
    i Europeiska unionen, EU,
    och gruppen Nato.
  • Redan år 2014 började bråket
    mellan Ryssland och Ukraina.
    Då tog Ryssland över
    området Krim i Ukraina.
Många står tillsammans. En del har Ukrainas flagga. Sedan Rysslands krig i Ukraina började har många människor i Sverige protesterat mot kriget. Foto: Johan Nilsson/TT

29 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. sally skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 10:16

    vi förstör jorden som vi ska ta hand om
    ta bort alla krig😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Svara
  2. Sigma skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 10:40

    mer krig

    Svara
  3. Sofia skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 10:56

    Vi vill ha fred. Varför ska man betala vapen för att nån annan skickar nån annan att döda nån annan.

    Svara
  4. Tilly skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 13:08

    ingen mer krig!!

    Svara
  5. Anonym skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 14:08

    Sluta Skriv Om Kriget !

    Svara
  6. Vinne skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 15:55

    Låt Ukraina att använda alla amerikanska vapen mot Ryssland!

    Svara
