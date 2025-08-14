Ryssland tar mark i Ukraina

Kriget i Ukraina fortsätter.

Rysslands militärer attackerar

mycket på marken.

I tisdags tog de

en stor bit mark

i östra Ukraina.

Det är över ett år

sedan det gick så bra

för Ryssland i kriget.

Ryssland har tagit mest

mark nära staden Pokrovsk

i området Donetsk.

Ryssland kontrollerar nu

80 procent av Donetsk.

Ryssland har samlat

många tusen soldater i området.

De planerar för fler

stora attacker.

Det säger Ukrainas

president Volodymyr Zelenskyj.

På fredag den 15 augusti

är det ett viktigt

möte om kriget.

Rysslands president

Vladimir Putin och

USAs president Donald Trump

ska prata om hur det

kan bli slut på kriget.

Mötet är i området

Alaska i USA.

Experter tror att Ryssland

vill ta så mycket mark

som möjligt före mötet.

8 SIDOR/TT