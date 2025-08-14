Världen

Han bär på en granat i en skyttegrav.

En ukrainsk soldat nära staden Pokrovsk. Bilden är från tidigare i år. Foto: AP/TT

Ryssland tar mark i Ukraina

Kriget i Ukraina fortsätter.
Rysslands militärer attackerar
mycket på marken.
I tisdags tog de
en stor bit mark
i östra Ukraina.

Det är över ett år
sedan det gick så bra
för Ryssland i kriget.

Ryssland har tagit mest
mark nära staden Pokrovsk
i området Donetsk.
Ryssland kontrollerar nu
80 procent av Donetsk.

Ryssland har samlat
många tusen soldater i området.
De planerar för fler
stora attacker.

Det säger Ukrainas
president Volodymyr Zelenskyj.

På fredag den 15 augusti
är det ett viktigt
möte om kriget.

Rysslands president
Vladimir Putin och
USAs president Donald Trump
ska prata om hur det
kan bli slut på kriget.

Mötet är i området
Alaska i USA.

Experter tror att Ryssland
vill ta så mycket mark
som möjligt före mötet.

8 SIDOR/TT

14 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Elite☑️ skriver:
    14 augusti, 2025 kl. 11:30

    inte bra😔

    Svara
  2. 8 sidor skriver:
    14 augusti, 2025 kl. 12:12

    Hej 8 sidor! På fredag är 15 Augusti inte 13 augusti ni skrev fel

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 augusti, 2025 kl. 13:00

      Hej!
      Tack, vi har ändrat nu.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. Katrin skriver:
    14 augusti, 2025 kl. 14:11

    Det är fruktansvärt att ett diktatoriskt land kan anfalla, ta territorier, döda hundratusentals människor och begå en mängd brott – bara för att det vill och kan och har fler militära resurser och mer vapen – och ändå komma undan utan straff 😭

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar