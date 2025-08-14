Världen
En ukrainsk soldat nära staden Pokrovsk. Bilden är från tidigare i år. Foto: AP/TT
Ryssland tar mark i Ukraina
Kriget i Ukraina fortsätter.
Rysslands militärer attackerar
mycket på marken.
I tisdags tog de
en stor bit mark
i östra Ukraina.
Det är över ett år
sedan det gick så bra
för Ryssland i kriget.
Ryssland har tagit mest
mark nära staden Pokrovsk
i området Donetsk.
Ryssland kontrollerar nu
80 procent av Donetsk.
Ryssland har samlat
många tusen soldater i området.
De planerar för fler
stora attacker.
Det säger Ukrainas
president Volodymyr Zelenskyj.
På fredag den 15 augusti
är det ett viktigt
möte om kriget.
Rysslands president
Vladimir Putin och
USAs president Donald Trump
ska prata om hur det
kan bli slut på kriget.
Mötet är i området
Alaska i USA.
Experter tror att Ryssland
vill ta så mycket mark
som möjligt före mötet.
8 SIDOR/TT
14 augusti 2025
inte bra😔
Hej 8 sidor! På fredag är 15 Augusti inte 13 augusti ni skrev fel
Hej!
Tack, vi har ändrat nu.
Hälsningar,
8 Sidor
Det är fruktansvärt att ett diktatoriskt land kan anfalla, ta territorier, döda hundratusentals människor och begå en mängd brott – bara för att det vill och kan och har fler militära resurser och mer vapen – och ändå komma undan utan straff 😭