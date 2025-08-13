Världen
Några av de 800 soldater som Donald Trump skickat till Washington. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT
Soldater i Washington
USAs ledare Donald Trump
tycker att det är för mycket
brott i landets huvudstad
Washington.
Han säger att det
är nödläge i staden.
Han säger att det är
för många brottslingar
och för många hemlösa,
personer som inte har
någonstans att bo.
Många av dem sover i parker.
Nu har Donald Trump
skickat 800 soldater
till huvudstaden.
– Washington ska vara
en av de säkraste och
renaste städerna i världen.
Det säger Donald Trump.
Men han får mycket kritik.
Det är fortfarande
många brott i Washington.
Men siffror visar att det
är mycket mindre brottslighet
än tidigare i staden.
Poliserna säger att det
är 26 procent mindre brottslighet
det här året jämfört med
samma period förra året.
– Sanningen är att brottsligheten
i Washington är mindre än
på mycket länge.
Det säger Todd A Cox som
jobbar i organisationen
Legal Defence Fund.
Många säger att Donald Trump
sätter in soldater
bara för att hans parti,
republikanerna,
inte bestämmer i Washington.
Donald Trump säger
att han kan göra det
i andra städer också.
Det är också städer
där republikanerna inte bestämmer.
8 SIDOR/TT
BRA!!!
Inte klokt vad denna psykopat hittar på allt för å demonstrera sin maktposition 🤡så här gjorde Trump sist han var vald. Klart ”hans folk har ju röstat fram honom 😡alla höger å nazisterna🤑 tyvärr
Ja, bra jobbat Donald Trump! Bort med brottslingar och hemlösa! Ren stad, säker stad att bo i och fint! Håller med Donald Trump!
Jag tror inte att det handlar om kriminella och hemlösa. Det måste vara något mycket mörkare bakom. Washington d.c. är federal mark, så där kan det gå juridiskt, men i andra städer måste han väl först utlysa undantagtillstånd?
Bra jobbat Trump. Vi skulle införa detta i Sverige
Håller med Vinne.inga sprängningar inga stölder inga våltäcker inga mord mm.han är verkligen en klok man.
Hm, på bilden ser jag att soldaten har liggunderlag. Har de inte sängar för de? Ska de sova i parken med hemlösa?