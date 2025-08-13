Soldater i Washington

USAs ledare Donald Trump

tycker att det är för mycket

brott i landets huvudstad

Washington.

Han säger att det

är nödläge i staden.

Han säger att det är

för många brottslingar

och för många hemlösa,

personer som inte har

någonstans att bo.

Många av dem sover i parker.

Nu har Donald Trump

skickat 800 soldater

till huvudstaden.

– Washington ska vara

en av de säkraste och

renaste städerna i världen.

Det säger Donald Trump.

Men han får mycket kritik.

Det är fortfarande

många brott i Washington.

Men siffror visar att det

är mycket mindre brottslighet

än tidigare i staden.

Poliserna säger att det

är 26 procent mindre brottslighet

det här året jämfört med

samma period förra året.

– Sanningen är att brottsligheten

i Washington är mindre än

på mycket länge.

Det säger Todd A Cox som

jobbar i organisationen

Legal Defence Fund.

Många säger att Donald Trump

sätter in soldater

bara för att hans parti,

republikanerna,

inte bestämmer i Washington.

Donald Trump säger

att han kan göra det

i andra städer också.

Det är också städer

där republikanerna inte bestämmer.

8 SIDOR/TT