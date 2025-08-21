Världen
En rysk soldat skickar iväg en drönare i Ukraina. Bilden är från de ryska militärerna. Foto: Rysslands försvarsdepartement/AP/TT
Stora attacker mot Ukraina
Kriget i Ukraina fortsätter.
Natten mot torsdag
har Ryssland gjort
flera stora attacker
mot Ukraina.
Ryssland attackerade
med robotar och drönare
mot flera städer i Ukraina.
Myndigheterna i Ukraina
säger att det var över
600 robotar och drönare.
I staden Lviv i västra
delen av Ukraina har
en person dödats,
säger myndigheterna.
Staden Mukatjevo
är nära länderna
Ungern och Slovakien.
Där blev tiotals människor
skadade under natten.
Det har även varit
attacker mot området
Rivne i västra Ukraina
och mot huvudstaden Kiev.
8 SIDOR/TT
21 augusti 2025
Hur länge ska det pågå innan de skriver på fredsavtal….de stora politiker pratar om vem som har finare solbränna och vilken kostym ska man ha på mötet men vanliga människor dör på riktigt.
Trump lovade sanktioner om de inte slutar mörda civila. Men han har inte gjort någonting, som vanligt. Ryssarna vill inte ha fred. De vill döda ukrainare och erövra Ukraina. Massivt stöd till Ukraina är det enda sättet att få slut på kriget.