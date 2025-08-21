Kriget i Ukraina fortsätter.

Natten mot torsdag

har Ryssland gjort

flera stora attacker

mot Ukraina.

Ryssland attackerade

med robotar och drönare

mot flera städer i Ukraina.

Myndigheterna i Ukraina

säger att det var över

600 robotar och drönare.

I staden Lviv i västra

delen av Ukraina har

en person dödats,

säger myndigheterna.

Staden Mukatjevo

är nära länderna

Ungern och Slovakien.

Där blev tiotals människor

skadade under natten.

Det har även varit

attacker mot området

Rivne i västra Ukraina

och mot huvudstaden Kiev.

