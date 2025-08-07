USA hade möte med Putin

Steve Witkoff från USA

jobbar för president Donald Trump.

På onsdagen var han i Ryssland.

Han hade ett möte med

Rysslands president Vladimir Putin.

De pratade om kriget i Ukraina.

Donald Trump säger

att det var ett bra möte.

Ryssland säger

att mötet gick bra.

Nästa vecka ska Donald Trump

träffa Vladimir Putin.

Ukrainas president

Volodymyr Zelenskyj

ska också vara med

på ett möte.

Det säger två personer

till tidningen New York Times.

Men alla är inte säkra på

att det verkligen blir av.

Ministern Marco Rubio

från USA säger att

mycket måste göras först.

Donald Trump vill att Ryssland

och Ukraina kommer överens om fred.

Om det inte händer snart har han hotat

att straffa Ryssland.

Men Vladimir Putin

har tidigare sagt nej

till en paus i kriget.

