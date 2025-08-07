Världen
Rysslands president Vladimir Putin och Steve Witkoff från USA. Foto: Gavriil Grigorov/AP/TT
USA hade möte med Putin
Steve Witkoff från USA
jobbar för president Donald Trump.
På onsdagen var han i Ryssland.
Han hade ett möte med
Rysslands president Vladimir Putin.
De pratade om kriget i Ukraina.
Donald Trump säger
att det var ett bra möte.
Ryssland säger
att mötet gick bra.
Nästa vecka ska Donald Trump
träffa Vladimir Putin.
Ukrainas president
Volodymyr Zelenskyj
ska också vara med
på ett möte.
Det säger två personer
till tidningen New York Times.
Men alla är inte säkra på
att det verkligen blir av.
Ministern Marco Rubio
från USA säger att
mycket måste göras först.
Donald Trump vill att Ryssland
och Ukraina kommer överens om fred.
Om det inte händer snart har han hotat
att straffa Ryssland.
Men Vladimir Putin
har tidigare sagt nej
till en paus i kriget.
7 augusti 2025
