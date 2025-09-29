Attack mot kyrka i USA

Det har varit en attack

mot en kyrka

i området Michigan i USA.

Det hände i söndags.

En man körde rakt in i kyrkan

och började skjuta.

Minst fyra människor dog.

Flera personer blev skadade.

Kyrkan började brinna.

Det ska ha varit

flera hundra människor

i kyrkan när den blev attackerad.

Kyrkan låg i staden Grand Blanc.

Mannen som sköt

var ungefär 40 år.

Poliserna sköt ihjäl mannen.

De vet inte varför han

attackerade kyrkan.

De ska undersöka det.

USAs ledare Donald Trump

säger att attacken är fruktansvärd.

Kyrkan som blev attackerad

var till för gruppen mormoner.

Attacken hände dagen efter

att mormonernas viktiga ledare dog.

Han hette Russel M Nelson.

Han blev 101 år.

8 SIDOR/TT