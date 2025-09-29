Världen

En bild ovanifrån. Kyrkan är förstörd av branden.

Kyrkan blev förstörd i attacken. Foto: David Guralnick/AP/TT

Attack mot kyrka i USA

Det har varit en attack
mot en kyrka
i området Michigan i USA.
Det hände i söndags.
En man körde rakt in i kyrkan
och började skjuta.

Minst fyra människor dog.
Flera personer blev skadade.
Kyrkan började brinna.

Det ska ha varit
flera hundra människor
i kyrkan när den blev attackerad.
Kyrkan låg i staden Grand Blanc.

Mannen som sköt
var ungefär 40 år.

Poliserna sköt ihjäl mannen.
De vet inte varför han
attackerade kyrkan.
De ska undersöka det.

USAs ledare Donald Trump
säger att attacken är fruktansvärd.

Kyrkan som blev attackerad
var till för gruppen mormoner.
Attacken hände dagen efter
att mormonernas viktiga ledare dog.
Han hette Russel M Nelson.
Han blev 101 år.

8 SIDOR/TT

29 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. b skriver:
    29 september, 2025 kl. 10:25

    hemskt vad får människor att göra sånt här.???

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    29 september, 2025 kl. 10:44

    SORGLIGT!😭🖤

    Svara
  3. v skriver:
    29 september, 2025 kl. 11:52

    finns många psykopater band oss.

    Svara
