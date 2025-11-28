Världen

  • National Guard Shooting

    Poliser spärrade av området där två soldater i USA sköts i onsdags. Foto: Anthony Peltier/AP/TT

  • Trump

    Donald Trump vill nu stoppa all invandring från fattiga länder efter en skjutning i USA. Foton: Brandon och Owen/AP/TT

Soldat död efter skjutning

Två soldater sköts
i USAs huvudstad Washington
i onsdags.

Nu har en av soldaterna dött.
Det säger USAs president
Donald Trump.

Soldaten som dog var kvinna.
Hon hette Sarah Beckstrom
och var 20 år gammal.

Den andra soldaten
som sköts är en man.
Han är också ung.

– Han kämpar för sitt liv.
Han är mycket allvarligt skadad,
säger Donald Trump.

Poliserna har tagit fast
en 29-årig man från Afghanistan.
De tror att han sköt.
Han får också vård på sjukhus.

Mannen har tidigare
krigat med USAs soldater
i Afghanistan.

Mannen fick tillstånd
att stanna i USA efter det
långa kriget i Afganistan.

Nu stoppar Trump
all invandring från
fattiga länder.

8 SIDOR/TT

28 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. plebba skriver:
    28 november, 2025 kl. 12:08

    RIP 😔😔

    Svara
  2. Kom skriver:
    28 november, 2025 kl. 13:08

    Utplåna terroristerna Jesus Kristus. Amen 🎚️👑🙏🏻🧔‍♀️

    Svara
