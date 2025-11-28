Soldat död efter skjutning

Två soldater sköts

i USAs huvudstad Washington

i onsdags.

Nu har en av soldaterna dött.

Det säger USAs president

Donald Trump.

Soldaten som dog var kvinna.

Hon hette Sarah Beckstrom

och var 20 år gammal.

Den andra soldaten

som sköts är en man.

Han är också ung.

– Han kämpar för sitt liv.

Han är mycket allvarligt skadad,

säger Donald Trump.

Poliserna har tagit fast

en 29-årig man från Afghanistan.

De tror att han sköt.

Han får också vård på sjukhus.

Mannen har tidigare

krigat med USAs soldater

i Afghanistan.

Mannen fick tillstånd

att stanna i USA efter det

långa kriget i Afganistan.

Nu stoppar Trump

all invandring från

fattiga länder.

8 SIDOR/TT