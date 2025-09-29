Flera döda i Ukraina

Ryssland har gjort flera

attacker mot Ukraina i helgen.

Attackerna var med

hundratals drönare i luften.

Ukrainas huvudstad Kiev

och området Zaporizjzja

blev attackerat.

Minst fyra personer

blev dödade.

En av de dödade

var en 12-årig flicka.

Över 30 personer

blev skadade.

Polen som gränser till Ukraina

säger att de skickat upp

stridsflygplan över Polen

på grund av de ryska attackerna

i Ukraina.

