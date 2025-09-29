Världen
Räddningsarbetare vid ett hus i Kiev som blivit förstört av ryska drönare. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Flera döda i Ukraina
Ryssland har gjort flera
attacker mot Ukraina i helgen.
Attackerna var med
hundratals drönare i luften.
Ukrainas huvudstad Kiev
och området Zaporizjzja
blev attackerat.
Minst fyra personer
blev dödade.
En av de dödade
var en 12-årig flicka.
Över 30 personer
blev skadade.
Polen som gränser till Ukraina
säger att de skickat upp
stridsflygplan över Polen
på grund av de ryska attackerna
i Ukraina.
8 SIDOR/TT
29 september 2025
