Världen

Förstörda hus.

Räddningsarbetare vid ett hus i Kiev som blivit förstört av ryska drönare. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Flera döda i Ukraina

Ryssland har gjort flera
attacker mot Ukraina i helgen.
Attackerna var med
hundratals drönare i luften.

Ukrainas huvudstad Kiev
och området Zaporizjzja
blev attackerat.

Minst fyra personer
blev dödade.
En av de dödade
var en 12-årig flicka.
Över 30 personer
blev skadade.

Polen som gränser till Ukraina
säger att de skickat upp
stridsflygplan över Polen
på grund av de ryska attackerna
i Ukraina.

8 SIDOR/TT

29 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. ledsen svamp skriver:
    29 september, 2025 kl. 10:33

    Sluta döda 😠😤😂😢😭😔😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Svara
  2. Vinne skriver:
    29 september, 2025 kl. 19:15

    Bra jobbat Polen!

    Svara
  3. anonyger skriver:
    29 september, 2025 kl. 20:19

    så synd sug min stora slang

    Svara
