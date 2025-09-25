Havet blir surt

Det finns nio gränser för

vad vår planet klarar av.

Sju av nio är passerade.

Det visar ny forskning.

Den senaste gränsen

som har passerats

handlar om havet.

Havet har blivit för surt, havsförsurning.

Det beror på ändringarna

i klimatet.

Havet blir surare när det

fångar upp för mycket

utsläpp av koldioxid.

Nu har havet blivit så surt

att det är en fara för liv i havet.

Redan nu finns tecken på

att små sniglar och musslor

i havet har fått svagare skal

på grund av försurningen.

De är viktig mat

för många andra.

– Problemen kanske

inte händer nu direkt.

Men det är mycket allvarligt

att den här gränsen passeras.

Det säger forskaren

Albert Norström.

– Vi måste minska utsläppen nu

och inte i framtiden.

Inte om tio eller femton år.

Det är för sent, säger han.

