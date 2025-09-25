Världen

Fiskar simmar i vattnet bland koraller.

Havet har blivit surare. Det är mycket dåligt, säger forskare. Foto: Brian Inganga/AP/TT

Havet blir surt

Det finns nio gränser för
vad vår planet klarar av.
Sju av nio är passerade.
Det visar ny forskning.

Den senaste gränsen
som har passerats
handlar om havet.
Havet har blivit för surt, havsförsurning.
Det beror på ändringarna
i klimatet.

Havet blir surare när det
fångar upp för mycket
utsläpp av koldioxid.
Nu har havet blivit så surt
att det är en fara för liv i havet.

Redan nu finns tecken på
att små sniglar och musslor
i havet har fått svagare skal
på grund av försurningen.
De är viktig mat
för många andra.

– Problemen kanske
inte händer nu direkt.
Men det är mycket allvarligt
att den här gränsen passeras.

Det säger forskaren
Albert Norström.

– Vi måste minska utsläppen nu
och inte i framtiden.
Inte om tio eller femton år.
Det är för sent, säger han.

8 SIDOR/TT

De nio gränserna för planeten

Sju av nio gränser för vad planeten
klarar av har passerats.
Det visar ny forskning från år 2025.
De gränser som har passerats är

  1. Ändringar i klimatet
    Människor släpper ut för mycket
    utsläpp som värmer upp jorden.

  2. Arter dör snabbare
    Arter dör ut för snabbt.
    Det kallas förlust av
    biologisk mångfald.

  3. Havet blir surt
    Haven blir sura,
    havsförsurning.
    Det hotar livet i haven.

  4. Marken ändras
    Företag hugger ner
    mycket skog.
    Det är dåligt för klimatet.

  5. Kväve och fosfor
    Människor använder
    för mycket gödsel.
    Det gör att ämnena kväve och fosfor
    skadar vatten och mark.

  6. Färskt vatten
    Vi måste vara rädda om färskt vatten
    så att det räcker till människor och djur.

  7. Farliga kemikalier
    Farliga kemikalier
    och annan smuts sprids
    och skadar miljön.

De två gränser som ännu inte
har passerats handlar
om jordens ozonskikt och gifter i luften.

Bilar står i kö. Många utsläpp kommer från bilar. Foto: TT

25 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. bib skriver:
    25 september, 2025 kl. 11:56

    jag vil inte at haven är surr, jag vil att havven ska mo bra och fisken ska bå där. inte fisk lesen jag vil den glad

    Svara
