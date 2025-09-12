Hon räddades från Gaza

Tvååriga Shamm Oudeih

från det palestinska området

Gaza får vård i Italien.

Men för de 450 tusen barn

som är kvar i Gaza

är livet värre än någonsin.

Det säger Förenta Nationernas,

FNs, grupp för barn, Unicef.

– Det är den värsta situationen

sedan kriget startade.

Det vi har varit mest rädda

för händer nu.

Det säger Tess Ingram på Unicef

till tidningen Aftonbladet.

Hon säger att många barn svälter

samtidigt som Israels militärer

har ökat attackerna mot Gaza stad.

Folk har ingenstans att fly.

Tvååriga Shamm Qudeih

har fått hjälp till nytt liv i Italien.

Där får hon nu vård.

Hon kom till ett sjukhus i Italien

för några veckor sedan.

Sedan dess hon

börjat gå upp lite i vikt.

Shamm har en sjukdom

och har vägt för lite hela livet.

Hon föddes några veckor

innan terrorister i gruppen

Hamas attackerade Israel

i oktober 2023.

Då började Israel

med stora attacker mot Gaza.

Familjen har sedan dess

flyttat runt i Gaza

för att hitta vård.

– Allt blev värre

när vi saknade mat.

Vi har blivit tvingade

att flytta ungefär 15 gånger.

Det säger Shamms mamma

Islam Qudeih till nyhetsbyrån AP.

Shamm Qudeih är ett av 181 barn

från Gaza som nu får vård i Italien.

