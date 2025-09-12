Världen
Islam Qudeih från Gaza håller i sin tvååriga dotter Shamm i famnen. Dottern får nu vård i Italien. Foto: Andrew Medichini/AP/TT
Hon räddades från Gaza
Tvååriga Shamm Oudeih
från det palestinska området
Gaza får vård i Italien.
Men för de 450 tusen barn
som är kvar i Gaza
är livet värre än någonsin.
Det säger Förenta Nationernas,
FNs, grupp för barn, Unicef.
– Det är den värsta situationen
sedan kriget startade.
Det vi har varit mest rädda
för händer nu.
Det säger Tess Ingram på Unicef
till tidningen Aftonbladet.
Hon säger att många barn svälter
samtidigt som Israels militärer
har ökat attackerna mot Gaza stad.
Folk har ingenstans att fly.
Tvååriga Shamm Qudeih
har fått hjälp till nytt liv i Italien.
Där får hon nu vård.
Hon kom till ett sjukhus i Italien
för några veckor sedan.
Sedan dess hon
börjat gå upp lite i vikt.
Shamm har en sjukdom
och har vägt för lite hela livet.
Hon föddes några veckor
innan terrorister i gruppen
Hamas attackerade Israel
i oktober 2023.
Då började Israel
med stora attacker mot Gaza.
Familjen har sedan dess
flyttat runt i Gaza
för att hitta vård.
– Allt blev värre
när vi saknade mat.
Vi har blivit tvingade
att flytta ungefär 15 gånger.
Det säger Shamms mamma
Islam Qudeih till nyhetsbyrån AP.
Shamm Qudeih är ett av 181 barn
från Gaza som nu får vård i Italien.
Barnen i Gaza
- Minst 20 tusen barn
har dött i Gaza sedan
kriget började.
Många fler är skadade
för resten av sina liv.
- Nästan 12 tusen barn
hade för lite mat i juli.
De sa Förenta Nationerna, FN.
Men det kan vara många fler.
12 september 2025
Vilket fruktansvärd jobb för nån unicef personal att plocka ut ett barn, bestämma vilka barn ska skickas ut och vilka ska dö i Gaza. Jag läste en bok med samma tema: en judisk mamma som kunde rädda bara ett av sina två barn under ww2. Hennes pojke dog i usa av droger medan flickan dog i koncentrationläger. Fel val, tyckte mamman senare.