Världen
Charlie Kirk på mötet innan han blev skjuten. Foto: Tess Crowley/The Deseraet News/AP/TT
Känd amerikan skjuten
31-åriga Charlie Kirk
är känd för att stötta
USAs ledare Donald Trump.
I onsdags blev Kirk
skjuten till döds
under ett stort möte
på ett universitet i USA.
Det hände utomhus
på Utah Valley University
i västra USA.
Massor av unga personer
var på mötet för
att lyssna på Kirk
när han talade.
Men efter 20 minuter
sköt någon Kirk.
Han dog av skottet.
Det är inte klart
vem som sköt Kirk.
Poliserna misstänker
att det var en person
som stod på ett tak
nära mötet.
Charlie Kirk hjälpte
Donald Trump
att vinna det senaste valet.
Han startade bland annat
en grupp som fick
många unga personer
att rösta på Donald Trump.
Kirk var också mycket populär
på internet.
Flera miljoner människor
följde honom
i apparna Tiktok och X.
Charlie Kirk var gift
och hade två små barn.
8 SIDOR/TT
11 september 2025
Jag vill parafras ett citat från honom: ”empati är ett påhittat ord som är skadligt.”
Han var en ond man.
visst att han kanske var en ond man men ingen borde dö på det viset