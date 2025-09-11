Känd amerikan skjuten

31-åriga Charlie Kirk

är känd för att stötta

USAs ledare Donald Trump.

I onsdags blev Kirk

skjuten till döds

under ett stort möte

på ett universitet i USA.

Det hände utomhus

på Utah Valley University

i västra USA.

Massor av unga personer

var på mötet för

att lyssna på Kirk

när han talade.

Men efter 20 minuter

sköt någon Kirk.

Han dog av skottet.

Det är inte klart

vem som sköt Kirk.

Poliserna misstänker

att det var en person

som stod på ett tak

nära mötet.

Charlie Kirk hjälpte

Donald Trump

att vinna det senaste valet.

Han startade bland annat

en grupp som fick

många unga personer

att rösta på Donald Trump.

Kirk var också mycket populär

på internet.

Flera miljoner människor

följde honom

i apparna Tiktok och X.

Charlie Kirk var gift

och hade två små barn.

