Världen

    Ledare från många länder på mötet i Paris. De pratade om kriget i Ukraina. Foto: AP/TT

    Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj och Frankrikes ledare Emmanuel Macron efter mötet i Paris. Foto: AP/TT

Länder vill skydda Ukraina

Det är över tre år
sedan Ryssland startade
sitt stora krig mot Ukraina.

I torsdags var det
ett stort möte om kriget
i staden Paris i Frankrike.

Många ledare från länder
som stöder Ukraina var med.
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
var också där.

Ledarna pratade om vad
som ska hända
när kriget tar slut.

26 länder sa att de
vill skydda Ukraina.
De vill skicka egna
soldater till Ukraina.

Soldaterna ska se till
att Ryssland inte
börjar kriga igen
om det blir fred.

Sverige är ett av
länderna som vill
hjälpa till med soldater.
Det sa Sveriges statsminister
Ulf Kristersson efter mötet.

Länderna vill att USA
också ska vara med
och skydda Ukraina.

Frankrikes ledare
Emmanuel Macron säger
att de pratar med USA om det.

Ryssland har sagt nej
till att andra länder
skyddar Ukraina.
De vill inte ha soldater
från Europa i Ukraina.

– Det bestämmer inte Ryssland.
Ukraina bestämmer
om de vill ha skydd.

Det säger Mark Rutte
som är chef för gruppen Nato.

8 SIDOR/TT

5 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. bla skriver:
    5 september, 2025 kl. 10:27

    bra

    Svara
  2. W skriver:
    5 september, 2025 kl. 11:06

    Ja tror att det finns skillnader mellan vad länder vill göra och vad länder egentligen gör. Länder säger ofta någonting men inte gör det. Det är bara frustrerande.

    Svara
  3. Sofia skriver:
    5 september, 2025 kl. 12:07

    Tveksamt vad länder vill. Det är den politiska eliten och militär industri och armeer som är intresserade av att kriga. Vanliga människor vill ha fred och slut krig.

    Svara
  4. Lenna skriver:
    5 september, 2025 kl. 13:20

    Det vore bra att först skicka de stora politikerna, hövdingarna, ministrarna att gå ut och strida i kriget, vilket skulle vara ett bra exempel.

    Svara
  5. Nikko skriver:
    5 september, 2025 kl. 14:25

    Instämmer med Lenna.
    Om svenska politiker/regering stödjer kriget, varsågod gå och kriga ni först.

    Svara
  6. Svensk-American skriver:
    5 september, 2025 kl. 18:21

    Varför? För att det inte finns någon kvar att strida i Ukraina, efter att ha dödats eller flytt landet. Det här är en farligt dum idé. När blev européerna så motvilliga till diplomati?

    Svara
