Länder vill skydda Ukraina

Det är över tre år

sedan Ryssland startade

sitt stora krig mot Ukraina.

I torsdags var det

ett stort möte om kriget

i staden Paris i Frankrike.

Många ledare från länder

som stöder Ukraina var med.

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

var också där.

Ledarna pratade om vad

som ska hända

när kriget tar slut.

26 länder sa att de

vill skydda Ukraina.

De vill skicka egna

soldater till Ukraina.

Soldaterna ska se till

att Ryssland inte

börjar kriga igen

om det blir fred.

Sverige är ett av

länderna som vill

hjälpa till med soldater.

Det sa Sveriges statsminister

Ulf Kristersson efter mötet.

Länderna vill att USA

också ska vara med

och skydda Ukraina.

Frankrikes ledare

Emmanuel Macron säger

att de pratar med USA om det.

Ryssland har sagt nej

till att andra länder

skyddar Ukraina.

De vill inte ha soldater

från Europa i Ukraina.

– Det bestämmer inte Ryssland.

Ukraina bestämmer

om de vill ha skydd.

Det säger Mark Rutte

som är chef för gruppen Nato.

