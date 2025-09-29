Nato vaktar Östersjön

Det har varit flera larm

om okända drönare i olika

länder i norra Europa.

Förra veckan stoppades

trafiken på flera flygplatser

i Danmark

på grund av okända drönare.

Det har också varit

okända drönare över Norge

och Estland.

Länderna ligger nära Östersjön.

Nu säger gruppen Nato

att de ska öka sin bevakning

i Östersjön på grund av drönarna.

Nato är ett samarbete

mellan flera länders militärer.

Bland annat ska en extra båt, en fregatt,

från Nato vakta Östersjön.

Det är inte klart

varifrån de okända drönarna

kommer.

Men många misstänker

att de kommer från Ryssland.

8 SIDOR/TT