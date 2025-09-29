Världen
Militärer i Nato. Foto: John Leicester/AP/TT
Nato vaktar Östersjön
Det har varit flera larm
om okända drönare i olika
länder i norra Europa.
Förra veckan stoppades
trafiken på flera flygplatser
i Danmark
på grund av okända drönare.
Det har också varit
okända drönare över Norge
och Estland.
Länderna ligger nära Östersjön.
Nu säger gruppen Nato
att de ska öka sin bevakning
i Östersjön på grund av drönarna.
Nato är ett samarbete
mellan flera länders militärer.
Bland annat ska en extra båt, en fregatt,
från Nato vakta Östersjön.
Det är inte klart
varifrån de okända drönarna
kommer.
Men många misstänker
att de kommer från Ryssland.
8 SIDOR/TT
