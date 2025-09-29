Världen

Två personer i hjälmar och militära kläder kollar på en skärm.

Militärer i Nato. Foto: John Leicester/AP/TT

Nato vaktar Östersjön

Det har varit flera larm
om okända drönare i olika
länder i norra Europa.

Förra veckan stoppades
trafiken på flera flygplatser
i Danmark
på grund av okända drönare.

Det har också varit
okända drönare över Norge
och Estland.

Länderna ligger nära Östersjön.
Nu säger gruppen Nato
att de ska öka sin bevakning
i Östersjön på grund av drönarna.

Nato är ett samarbete
mellan flera länders militärer.

Bland annat ska en extra båt, en fregatt,
från Nato vakta Östersjön.

Det är inte klart
varifrån de okända drönarna
kommer.
Men många misstänker
att de kommer från Ryssland.

8 SIDOR/TT

29 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    29 september, 2025 kl. 13:29

    BRA!!!

    Svara
  2. Lenna skriver:
    29 september, 2025 kl. 14:14

    Jag år väldigt rädd att de ska starta ett krig, rädsla för falsk flagg.

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    29 september, 2025 kl. 14:24

    Jag saknar Sofia som alltid brukar skriva 😥🌟🫶var e du?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar