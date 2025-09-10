Polen sköt ner ryska drönare

Rysslands attacker mot

Ukraina fortsätter.

Natten mellan tisdag

och onsdag var det

en stor attack mot

västra Ukraina.

Samtidigt kom flera

ryska drönare in över Polen.

Polen ligger nära Ukraina.

Det är inte klart

om drönarna körde fel.

Polska stridsflygplan

sköt ner flera av drönarna.

De fick hjälp av flygplan

från andra länder

i gruppen Nato.

Polen är med i Nato.

Hus och bilar blev skadade

när trasiga drönare föll ner.

Det skriver polska tidningar.

– Människor hörde explosioner

och såg polska stridsflygplan.

Det är mycket oroande.

Det säger Mariusz Zańko

som är borgmästare

i staden Wyryki Wola.

Inga människor ska

ha blivit skadade.

Men flera flygplatser

i Polen stängde ett tag.

Flera ledare i Europa

är arga på Ryssland.

– Det är det värsta brottet

mot andra länders gränser

sedan kriget började.

Det säger Kaja Kallas.

Hon är EUs chef för andra länder.

Även Sveriges statsminister

Ulf Kristersson är kritisk.

– Det Ryssland gör är helt fel.

Vi ger vårt fulla stöd

till Polen, säger Kristersson.

8 SIDOR/TT