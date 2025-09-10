Världen
Polska stridsflygplan sköt ner drönare över Polen. Foto: AP/TT
Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Kaja Kallas är EUs chef för andra länder. Foto: AP/TT
Polen sköt ner ryska drönare
Rysslands attacker mot
Ukraina fortsätter.
Natten mellan tisdag
och onsdag var det
en stor attack mot
västra Ukraina.
Samtidigt kom flera
ryska drönare in över Polen.
Polen ligger nära Ukraina.
Det är inte klart
om drönarna körde fel.
Polska stridsflygplan
sköt ner flera av drönarna.
De fick hjälp av flygplan
från andra länder
i gruppen Nato.
Polen är med i Nato.
Hus och bilar blev skadade
när trasiga drönare föll ner.
Det skriver polska tidningar.
– Människor hörde explosioner
och såg polska stridsflygplan.
Det är mycket oroande.
Det säger Mariusz Zańko
som är borgmästare
i staden Wyryki Wola.
Inga människor ska
ha blivit skadade.
Men flera flygplatser
i Polen stängde ett tag.
Flera ledare i Europa
är arga på Ryssland.
– Det är det värsta brottet
mot andra länders gränser
sedan kriget började.
Det säger Kaja Kallas.
Hon är EUs chef för andra länder.
Även Sveriges statsminister
Ulf Kristersson är kritisk.
– Det Ryssland gör är helt fel.
Vi ger vårt fulla stöd
till Polen, säger Kristersson.
8 SIDOR/TT
10 september 2025
det var INTE bra att ryssarna gjorde så.🤢🤢🤢🤮🤮
Kaja Kallas verkar ha kort minne. Det var inte så länge se en rysk robot hamnade i Poland, t o m dödade nån. Bara att sen, efter några veckor och tjafs visade det sig att det var en ukrainsk robot och då blev det tysk, inget hände. Man borde undersöka det, vems drönare det var. Ukraina vill dra NATO in i kriget.
Lite typo fel, förlåt, jag har precis målat naglar. Sen – – fattas n på slutet och ”det blev tyst” ska det vara. Hoppas jag startade inte krig mot Tyskland, sorry.
stakars de😭
😭😭😭😭😭😭😭
Polen är ett fint land ,och ryssarna får inte förstöra eller angripa.
Naturligtvis. Jag är bara mistänksam. Ukraina enligt deras rapporter skjuter ner 70 – 90 procent av alla drönare. Dessa flyger relativt sakta och lågt. Man vet ju inte vart de flyger – tänk om de flög till Kyiv, du vet först när de går ner. Ändå lyckades alla dessa flyga över hela Ukraina oupptäckta och inte nerskjutna?
Jag hejar på vlad å dom fuck you anna jag vill bli nummer 1 rektor på p3 heja invandrare
Det är en demonstration för dem som tror att kriget i Ukraina inte har något att göra med EU. Så vad säger ni nu – är Ryssland ett hot eller inte? Tiden för att blunda är över!
Så innerligt glad att vi är med i nato. Tack sverige att vi är med i nato. Tack ulf att du kämpade för oss .