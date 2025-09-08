Stor attack mot Ukraina

Rysslands krig mot

Ukraina fortsätter.

Natten mellan lördag

och söndag gjorde Ryssland

en stor attack från luften.

Ryssland attackerade med

robotar och drönare.

Över 800 drönare

ska ha varit med i attacken.

Det säger Ukrainas myndigheter.

Det är rekord i kriget.

I Ukrainas huvudstad Kiev

dog två personer

och 17 blev skadade.

Ett högt hus med

lägenheter blev förstört.

Även regeringens hus

i Kiev blev skadat i attacken.

Det har inte hänt tidigare.

– Det är första gången

Ryssland attackerar

regeringens hus.

Brandmän släcker branden.

Det skriver Ukrainas

statsminister Julia Svyrydenko

på sin sida på internet.

Attacken mot regeringens hus

kan ses som att Ryssland

vill göra kriget värre.

Men Ryssland säger att de

bara skjuter mot Ukrainas militärer.

Även andra delar av Ukraina

blev attackerade den här natten.

Två personer dog

och många fler blev skadade.

Den här veckan ska ledare

från Europa träffa USAs

ledare Donald Trump.

De ska prata om hur kriget

i Ukraina kan ta slut.

