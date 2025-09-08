Världen
Regeringens hus i Ukrainas huvudstad Kiev brinner efter Rysslands attack. Foto: AP/TT
Människor i Kiev tar skydd i stadens tunnelbana. Foto: AP/TT
Brandmän i Kiev arbetar med att släcka bränder efter Rysslands attack. Foto: AP/TT
En rysk drönare under attacken mot Kiev i Ukraina. Foto: AP/TT
Stor attack mot Ukraina
Rysslands krig mot
Ukraina fortsätter.
Natten mellan lördag
och söndag gjorde Ryssland
en stor attack från luften.
Ryssland attackerade med
robotar och drönare.
Över 800 drönare
ska ha varit med i attacken.
Det säger Ukrainas myndigheter.
Det är rekord i kriget.
I Ukrainas huvudstad Kiev
dog två personer
och 17 blev skadade.
Ett högt hus med
lägenheter blev förstört.
Även regeringens hus
i Kiev blev skadat i attacken.
Det har inte hänt tidigare.
– Det är första gången
Ryssland attackerar
regeringens hus.
Brandmän släcker branden.
Det skriver Ukrainas
statsminister Julia Svyrydenko
på sin sida på internet.
Attacken mot regeringens hus
kan ses som att Ryssland
vill göra kriget värre.
Men Ryssland säger att de
bara skjuter mot Ukrainas militärer.
Även andra delar av Ukraina
blev attackerade den här natten.
Två personer dog
och många fler blev skadade.
Den här veckan ska ledare
från Europa träffa USAs
ledare Donald Trump.
De ska prata om hur kriget
i Ukraina kan ta slut.
8 SIDOR/TT
8 september 2025
ÄR Julia Svyrymenko statsministr???
Julia Svyrydenko är premiärminister.
I Sverige är vi mer vana vid ordet statsminister.
Därför använder vi det.
Det betyder ungefär samma sak.
Ge putin vad han vill ha .så får vi slut på kriget och lidande.