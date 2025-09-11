USA och Venezuela bråkar

USA attackerade nyligen

en båt utanför Venezuela.

Elva personer dog.

Det säger USAs ledare Donald Trump.

Personerna var på väg

med droger till USA.

Det säger Trump.

Därför attackerade USA båten.

– Det fanns mycket droger

i båten, säger Donald Trump.

Men det finns inga bevis

för att attacken har hänt.

Venezuela säger att bilder

från attacken är fejk.

Samtidigt bråkar Donald Trump

med Venezuelas ledare

Nicolás Maduro.

Trump säger att Maduro

leder ett gäng som säljer droger.

Trump har nu lovat

50 miljoner dollar

till den som hjälper USA

att gripa Maduro.

USAs militärer har nu

flera båtar nära Venezuelas kust.

Venezuela säger att USA

försöker tvinga Maduro

och hans regering att sluta.

– Vi är ett fredligt land.

Det här är det största hotet

mot oss på 100 år,

säger Nicolás Maduro.

Han säger också

att Venezuelas militärer

är redo att försvara landet.

Många säger att Maduro

är en sorts diktator med

mycket makt över landet.

8 SIDOR/TT