Världen
Venezuelas ledare Nicolás Maduro och USAs ledare Donald Trump. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT och Mark Schiefelbein/AP/TT
USA och Venezuela bråkar
USA attackerade nyligen
en båt utanför Venezuela.
Elva personer dog.
Det säger USAs ledare Donald Trump.
Personerna var på väg
med droger till USA.
Det säger Trump.
Därför attackerade USA båten.
– Det fanns mycket droger
i båten, säger Donald Trump.
Men det finns inga bevis
för att attacken har hänt.
Venezuela säger att bilder
från attacken är fejk.
Samtidigt bråkar Donald Trump
med Venezuelas ledare
Nicolás Maduro.
Trump säger att Maduro
leder ett gäng som säljer droger.
Trump har nu lovat
50 miljoner dollar
till den som hjälper USA
att gripa Maduro.
USAs militärer har nu
flera båtar nära Venezuelas kust.
Venezuela säger att USA
försöker tvinga Maduro
och hans regering att sluta.
– Vi är ett fredligt land.
Det här är det största hotet
mot oss på 100 år,
säger Nicolás Maduro.
Han säger också
att Venezuelas militärer
är redo att försvara landet.
Många säger att Maduro
är en sorts diktator med
mycket makt över landet.
8 SIDOR/TT
11 september 2025
Även om Maduro hade gäng med droghandlare (bevis?) så är det inte Donald Trumps jobb att haffa honom i Venezuela. Det rätta är att vänta på båten i hamnen i USA och gripa dem och ta de till domstol. Inte vilt skjuta
fiskare på öppet hav. Inte civiliserat.
